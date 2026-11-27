La Secretaría del Medio Ambiente reubicó a más de 70 canes que estaban en el albergue del Ajusco, a cargo de la fiscalía local, al Centro Integral de Bienestar, Protección y Convivencia Animal Xólotl, en Venustiano Carranza. Los canes son de los extraídos del Refugio Franciscano, A.C., en enero pasado.

La tarde de este jueves, personal de la dependencia capitalina acudió al albergue del Ajusco, que está a cargo de la fiscalía local, para llevar a los animales al albergue más grande del país, ubicado en la Alameda Oriente, y el cual inauguró el pasado 17 de septiembre la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, en beneficio de los seres sintientes.

Al respecto, personal del Refugio Franciscano, A.C., dijo a La Razón que el traslado de los canes se acordó con las autoridades tras una petición de la organización para resguardarlos de las bajas temperaturas del Ajusco, en Tlalpan.

Sin embargo, el abogado de la Fundación Haghenbeck y de la Lama, I.A.P., Fernando García Juárez, celebró la medida, pues permitirá garantizar mejores condiciones de alojamiento y atención especializada para los animales.

El litigante indicó que los canes fueron víctimas de maltrato y crueldad animal, hechos documentados por la Fiscalía y que dieron origen a las investigaciones contra el Refugio Franciscano, A.C.

El traslado ocurrió en medio de la disputa judicial entre ambas organizaciones por las condiciones en las que permanecen los animales.

El pasado 10 de noviembre, este diario informó que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenó llevar a cabo inspecciones y dictámenes individuales a los 156 perros que habían regresado al albergue ubicado en un predio de Cuajimalpa.

La resolución derivó de un recurso de queja promovido por la fundación, luego de que denunciara el supuesto ingreso irregular de 12 perros al inmueble los días 3 y 4 de octubre. Entre las medidas ordenadas se encontraban hacer diagnósticos clínicos individuales, con participación de personal especializado, además de una revisión de las condiciones del albergue.

En aquella ocasión, la defensa del Refugio Franciscano, A.C., manifestó su temor de que las diligencias derivaran en otro operativo para retirar a los animales, como ocurrió el 7 de enero, cuando fueron desalojados 936 perros y gatos.

Por su parte, García Juárez aclaró que la reubicación no extingue ni sustituye las investigaciones ministeriales por los hechos de maltrato y crueldad animal, atribuidos al refugio, los cuales, aseguró, también quedaron asentados en un acuerdo reparatorio.

“Las autoridades deben continuar con las diligencias correspondientes, deslindar responsabilidades y garantizar que los hechos documentados y comprobados no queden impunes para sentar un precedente en contra del maltrato y la crueldad animal en la Ciudad de México”, afirmó el litigante.