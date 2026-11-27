Un bache tapado con un neumático en Tláhuac, el 23 de septiembre

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, congeló en 7.5 millones de pesos la inversión para bacheo en los últimos cuatro años, pese a que las solicitudes para subsanar oquedades se dispararon en 165.26 por ciento en 2026.

Información entregada por la alcaldía a La Razón vía transparencia muestra que la administración de la morenista acumuló en 2023 un total de 426 solicitudes para bacheo o reencarpetamiento que fueron ingresadas al Servicio Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

Apenas cuatro años después, la administración local ya acumula mil 130 de estas peticiones sólo tras el primer semestre de 2026 (704 reclamos adicionales), lo cual ni siquiera contempla la contabilidad de los últimos cinco meses que incrementaría aún más semejantes datos.

El Dato: La detección de socavones en Tláhuac tiene una tendencia al alza, pues en 2025 el C5 registró 127 casos, lo cual significa un alza de 98.44 por ciento en cuatro años.

Además, la cifra de solicitudes para atender baches en Tláhuac se ha incrementado de forma exponencial cada año desde 2023, al registrar 451 reclamos en 2024, 935 peticiones en 2025 y mil 130 en 2026.

Este diario preguntó a Hernández Calderón acerca de si considera que el incremento de estas inconformidades es un problema para su gobierno, y por ello debería incrementar tal inversión, a lo cual respondió que sí considerará un aumento presupuestal para atender el bacheo de Tláhuac.

“Podríamos considerarlo, pero para mi parecer es incrementar la repavimentación, porque son calles dignas, las calles de Tláhuac ocupan repavimentar, no bachear.

“Entonces, voy a ver incrementar el bacheo, mejor incremento la repavimentación. Que es ahí en donde es una solución, pues más integral”, respondió la alcaldesa de Tláhuac el pasado miércoles tras su comparecencia con diputados de la Ciudad de México.

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La alcaldesa de Tláhuac además aseguró que su gobierno trabaja en el reencarpetamiento de las vialidades de su zona territorial.

Al respecto, la diputada local del Partido Verde Ecologista de México, Yolanda García, afirma que esta situación no ha ocurrido necesariamente como la edil afirma.

“Que nos diga cuántas calles de la alcaldía van encarpetadas, porque al menos las del centro de Tláhuac no lo están. Digo unas cuantas calles, también hay que decir lo que es, pero no toda la alcaldía”, mencionó.

Además, la legisladora capitalina aseveró que, en lo personal, ella ha padecido cuestiones relacionadas con baches o deficiencias en materia de obra pública en Tláhuac.

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“Pongo un ejemplo muy claro, yo no voy a hablar de otro ciudadano, voy a hablar de mí. Recientemente ahí (en la calle en la cual vive) se hizo una obra, primero nos decían que era un cárcamo, luego que no, que era un drenaje profundo.

“A mí me toca padecer todas estas cuestiones del tráfico porque pues abren de un lado y cuando menos lo sientes, ya está abierto el otro”, sentenció la diputada, tras cuestionar a Hernández Calderón.

LAS QUEJAS ı Foto: Especial