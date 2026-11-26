CIENTOS DE vecinos acudieron a la inauguración, ayer / JANECARLO LOZANO durante la apertura del inmueble

Como parte de la política pública que reconoce el cuidado como una responsabilidad del gobier- no y no exclusivamente de las capitalinas, el alcalde de Gustavo A. Ma- dero, Janecarlo Lozano Reynoso, inaugu- ró el Centro de Cuidados y Bienestar para las Mujeres (CBM).

Desde el inmueble ubicado en Avenida de la Corona número 25, en la colonia Loma La Palma, a un costado de la UACM Cuautepec, el funcionario destacó que el lugar transforma el reconocimiento de los derechos femeninos en servicios públicos, atención especializada y oportunidades de desarrollo.

JANECARLO LOZANO durante la apertura del inmueble ı Foto: Especial

Este primer espacio, abierto en el mar- co del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, concentra una amplia infraestructura destinada a atender las necesidades de las mujeres y sus familias, mediante servicios gratuitos de salud, rehabilitación, atención psicoló- gica, asesoría jurídica y capacitación.

600 Metros cuadrados tiene la Clínica de la Mujer en la alcaldía

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero, el CBM, de una hectárea y media, cuenta con consultorios de medicina general, ginecología y pediatría, farmacia, laboratorio de análisis clínicos, mastógrafo y espacios para realizar estudios de papanicolaou.

CIENTOS DE vecinos acudieron a la inauguración, ayer ı Foto: Especial

Asimismo, las usuarias podrán acudir para recibir atención psicológica y asesoría jurídica; también hay hidroterapia, alberca de rehabilitación, gimnasio, can- chas deportivas, spa y salón de belleza.

La administración que encabeza Lozano Reynoso además detalló que otros de los servicios que hay en el primer CBM son lavandería gratuita, comedor comunitario, casa de día, aulas digitales, espacios de capacitación, un auditorio para la libertad financiera y un Centro de Desarrollo Infantil.

609 Mil 477 mujeres viven en la alcaldía Gustavo A. Madero

Ante cientos de vecinas de la demarcación, la autoridad refirió que la diversidad de servicios responde a una visión integral de los derechos de las mujeres: garantizar atención médica, prevenir enfermedades, brindar herramientas para fortalecer su autonomía económi- ca y generar alternativas que permitan distribuir las responsabilidades de cui- dado dentro de las familias.

El gobierno de Lozano Reynoso indi- có que la iniciativa también se articula con la política impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien pre- sentó ante el Congreso de la Ciudad de México una propuesta para establecer el Sistema Público de Cuidados en las 16 alcaldías capitalinas.