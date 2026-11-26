En 2023, el área del zoológico en el que habita la paquidermo se amplió a los seis mil 900 metros cuadrados para que tuviera más espacio.

La Secretaría del Medio Ambiente capitalina (Sedema) aseguró que la elefanta africana Ely, que habita en el Zoológico San Juan de Aragón, recibe atención médico-veterinaria especializada y permanente, luego de que activistas en defensa de los animales han cuestionado las condiciones en las que permanece en el centro de conservación y han advertido sobre afectaciones a su salud física y mental.

Desde finales de la pandemia de Covid-19, defensores de los animales han denunciado presuntas deficiencias en la atención que recibe Ely y señalado que su permanencia en el zoológico perjudica su bienestar.

Estos cuestionamientos se suman a un proceso judicial que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se establecieron medidas específicas para garantizar la protección de la elefanta.

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En una tarjeta informativa, la Sedema reconoció ayer que la paquidermo presenta padecimientos crónicos y degenerativos que, sumados a su avanzada edad, requieren seguimiento permanente. Recordó que la ejemplar permaneció más de 25 años en un circo antes de llegar al Zoológico San Juan de Aragón.

13 Años tiene Ely en el Zoológico de San Juan de Aragón

De acuerdo con la autoridad capitalina, las afecciones que presenta están identificadas y reciben tratamientos específicos para controlar el dolor, favorecer su movilidad y procurar su bienestar; sin embargo, reconoció que, debido a su condición, Ely tiene un desplazamiento lento.

Para atenderla, la elefanta cuenta con un Plan de Acción Integral que contempla atención médico-veterinaria, alimentación especializada, evaluaciones conductuales y actividades de enriquecimiento ambiental, además de la participación de especialistas externos.

La dependencia informó que el pasado 23 de noviembre, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo federal, realizó una visita de inspección a Ely para observar que se encontraba alerta y respondía a estímulos externos, sin advertir lesiones externas ni afectaciones en su comportamiento.