Clara Brugada durante la presentación de las acciones para mujeres, ayer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres 25N, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la construcción de cuatro nuevos Centros de Justicia para las Mujeres en 2027 que estarán en las alcaldías Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Álvaro Obregón, como parte de una estrategia para concentrar en un mismo espacio los servicios de atención, protección y procuración de justicia para víctimas de violencia de género.

En conferencia y acompañada por parte de su gabinete, la mandataria capitalina aclaró que será su administración la que asuma la conducción directa de estos espacios para que las capitalinas reciban atención médica y psicológica, asesoría jurídica, presenten denuncias y accedan a medidas de protección sin trasladarse entre distintas instituciones.

La morenista añadió que estos sitios también contarán con Ministerios Públicos y jueces para atender los casos, además de que operarán las 24 horas del día, los 365 días del año.

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El Dato: La Red de Abogadas de las Mujeres ha representado a más de 22 mil capitalinas durante los últimos dos años.

“Que sean las instituciones las que se organicen alrededor de las mujeres y no las mujeres las que tengan que peregrinar alrededor de las instituciones”, sostuvo Brugada Molina.

Actualmente, la Ciudad de México cuenta con cuatro Centros de Justicia para las Mujeres, pero el objetivo del Gobierno capitalino es ampliar la red a por lo menos 16, uno por cada alcaldía, con la posibilidad de llegar a 20 a 2030.

La Jefa de Gobierno también anunció un plan especial contra la violación y la violencia sexual, luego de señalar que este delito es el que menos ha disminuido durante los dos años de su administración, con una baja de ocho por ciento.

Como parte de las acciones, la funcionaria local adelantó que su administración implementará programas de formación sobre consentimiento, prevención del abuso sexual y relaciones igualitarias en escuelas de educación media superior, además de programas de reeducación para los agresores.

31 Mil mujeres han sido atendidas por la Policía de Género

La estrategia también contempla intervenir en 72 espacios públicos identificados como prioritarios por el riesgo que representan para las mujeres, así como capacitar a cuatro mil hombres operadores del transporte público concesionado y de plataformas digitales.

Brugada Molina precisó que la campaña comenzará con los trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y, posteriormente, se extenderá a otros sectores de la población.

Otra medida anunciada fue la creación de un programa de apoyo económico para hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, quienes recibirán dos mil 555 pesos mensuales hasta cumplir 18 años o concluir sus estudios universitarios.

También anunció un plan de acción para construir una ciudad libre de machismo y una campaña de comunicación denominada “¿Te suena familiar?”, que busca cuestionar comportamientos cotidianos que se han normalizado en las relaciones, como la posesión, la vigilancia, las agresiones y las humillaciones.