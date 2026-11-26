Entre 2025 y 2026, la alcaldía Milpa Alta que encabeza el morenista Octavio Rivero Villaseñor, destinó 16 millones 619 mil 318 pesos para adquirir insumos de cafetería. Esa cantidad de recursos públicos es la misma que solicitó al Congreso de la Ciudad de México como un alza para el ejercicio de 2027 en favor de productores de nopal.

Vía transparencia, La Razón preguntó a la demarcación sobre “la cantidad de presupuesto público orientado para adquirir insumos de cafetería destinados al consumo del personal”, a lo que ésta respondió que en 2025 desembolsó ocho millones 201 mil 457 pesos para “servicios de cafetería”.

El Dato: El diputado de MC Royfid Torres pidió a Milpa Alta explicar el alza presupuestal de 10 por ciento ante la falta de proyectos y deficiencias en vialidades.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, el dinero destinado a este rubro en el primer año del morenista forma parte de la partida presupuestal 2211, Productos Alimenticios y Bebidas para Personas.

TE RECOMENDAMOS: Tras cuestionamientos de activistas Defiende la Sedema los cuidados a elefanta Ely

Aunque no ha terminado el presente año, la alcaldía Milpa Alta refirió que el presupuesto destinado para estos servicios de cafetería asciende a ocho millones 417 mil 861 pesos. Esta respuesta fue ante la pregunta acerca de si ese presupuesto se designó para artículos como café, vasos desechables, agua, azúcar, servilletas, galletas, alimentos diversos, entre otros.

A diferencia de la administración de Rivero Villaseñor, otras demarcaciones gobernadas por Morena indicaron vía transparencia a este diario que no ejercieron ni un peso para este rubro.

13 Mil pesos reciben de apoyo productores de nopal locales

Ejemplo de lo anterior es Tlalpan, que gobierna Gabriela Osorio Hernández. La autoridad respondió al mismo cuestionamiento que no ha destinado presupuesto para tal finalidad por principios de austeridad.

“Se informa que no se cuenta con contratos del año 2021 a la fecha, relacionados con la adquisición de insumos de cafetería para el consumo del personal de la demarcación, lo anterior derivado de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria”, indicó la Dirección General de Recursos Materiales de Tlalpan.

Incluso demarcaciones opositoras como Benito Juárez, presidida por el panista Luis Mendoza Acevedo, especificaron no tener un solo registro al corte de 2026 para el pago de cafetería destinada para goce de funcionarios, lo cual consta en el oficio ABJ/JG/DUTRC/SDPT/1656/2026.

“Se hizo una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de la Dirección de Recursos Abastecimientos y Servicios, así como en las unidades que dependen de ésta, con el fin de localizar la información (sobre cafetería), por lo que no se cuenta con esa información”, se lee en el documento adquirido por este medio.

94.5 Millones de pesos pidió el alcalde para el ejercicio 2027

En términos generales, si se hiciera un cálculo estimado de la cantidad de presupuesto público que Milpa Alta y Rivero Villaseñor destinaron a cafetería durante 2025 y 2026, se puede afirmar que mensualmente, la cantidad de presupuesto público en promedio que se asigna a servicios de cafetería es de 695 mil 471 pesos.

Al respecto, la diputada capitalina del PAN Frida Guillén Ortiz aseveró que ni en la mejor cafetería se podrían ejercer costos de esta naturaleza para servicios de cafetería.

“Si así está el café, ¡qué me puedo esperar del resto de la alcaldía? Por ese dinero al año dejo el Congreso y me dedico a venderle cafés a mi ‘alcalde querido’”, dijo con sarcasmo la legisladora blanquiazul al salir de la comparecencia del alcalde ante diputados locales.

Durante el encuentro entre el alcalde y los diputados locales, la panista lo cuestionó por presuntamente adquirir televisores y proyectores a sobreprecio. Al salir de la reunión calificó como “grave” el desembolso de más de 16 millones de pesos para servicios de cafetería.

“Veo grave el asunto porque ahorita le acabo de cuestionar sobre un equipo de cómputo y unas pantallas que compró este año, de 85 pulgadas, a 50 mil pesos cuando está en un aproximado de 18 a 19 mil pesos”, criticó Guillén Ortiz.

Al respecto, este diario preguntó a Rivero Villaseñor si la asignación de su gobierno para pagar servicios de cafetería anual no podría servir para reemplazar el dinero del pueblo que pidió ante el Congreso de la Ciudad de México, a lo cual respondió que ese gasto reportado por su propia demarcación era erróneo.

“No, ése no es el dato, o sea, el concepto que es de cafetería es muy chiquito. Prácticamente es muy pequeño. Y los conceptos de alimentos y de otras cosas que se ocupan, hasta entra ahí entra el tema de la compra de alimentos de los Cendis.

“Piensas que es un montón, pero no, es chiquitito lo que gastamos nosotros en cafetería. A veces nada más tenemos agua de garrafón”, sentenció el alcalde del oficialismo

La respuesta ı Foto: Especial

QUIERE MÁS DINERO. Tras comparecer este miércoles ante diputados locales para el Proceso de Análisis, Discusión y Aprobación del Paquete Económico 2027 de la Ciudad de México, Rivero Villaseñor solicitó a legisladores 16 millones 680 mil pesos de presupuesto adicional para apoyar a productores de nopal de Milpa Alta.

“Diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para este programa solicito su respaldo para que se autorice un incremento de 16 millones 680 mil pesos, a fin de que se alcance un presupuesto total de 94 millones 520 mil pesos, esta ampliación permitirá dar certeza a los 5 mil 560 productores de nopal y mantener durante 2027 el apoyo”, justificó el alcalde ante los legisladores locales.

El monto solicitado es similar a los 16 millones que, refirió la alcaldía Milpa Alta, destinó para servicios de cafetería entre 2025 y 2026.