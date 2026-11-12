Frente Frío 5: Estas son las temperaturas más bajas que se esperan del 13 al 15 de noviembre

La temporada más fría del año ya comenzó, por lo que durante los próximos días en el país se comenzarán a registrar temperaturas más bajas de lo habitual por el Frente Frío, y en La Razón, te compartimos el pronóstico que hay del 13 al 15 de noviembre.

Durante el mes de noviembre se registrarán aproximadamente 8 sistemas frontales de los 56 que se tienen pronosticados para la temporada de Frentes Fríos 2026 – 2027, por lo que se recomienda a la población en general tomar medidas preventivas.

Se recomienda mantenerse al tanto de los anuncios brindados por las autoridades de Protección Civil locales, así como cuidarse y cuidar a las y los menores de edad y personas adultas mayores.

El #FrenteFrío número 5 se aproximará esta noche al noreste de #México. Toda la información relacionada con este sistema frontal y todos los que ingresan al país, consúltala en https://t.co/i3WiJ4owLg pic.twitter.com/R8VJ0vgEPA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 12, 2026

Temperaturas mínimas del 13 al 15 de noviembre del 2026

El Frente Frío número 5 se extiende sobre la frontera noreste del país, por lo que se pronostican probables lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, esto debido a la interacción con un canal de baja presión extendido sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical.

Desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de noviembre se registrarán temperaturas más bajas debido al Frente Frío número 5 en los siguientes estados:

Viernes 13 de noviembre:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del viernes: En zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del viernes: En zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Sábado 14 de noviembre:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del sábado: En zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del sábado: En zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 15 de noviembre:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius durante la madrugada del domingo: En zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados Celsius durante la madrugada del domingo: En zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro (sur), Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Mañana el #FrenteFrío núm. 5 ❄️ se aproximará al noreste del territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión en el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán #Lluvias fuertes ☔️ a puntuales muy fuertes en zonas de… pic.twitter.com/vVh7GqKYqM — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 12, 2026

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