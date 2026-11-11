¿Hay clases el 13 de noviembre? Esto dice la SEP

Las y los estudiantes de educación básica tienen un calendario que les indica los días en los que tienen alguna suspensión de labores académicas programadas, incluyendo el 13 de noviembre.
De acuerdo con el Calendario Escolar del ciclo escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo viernes 13 de noviembre se suspenderán las clases.
Esto debido a que el calendario marca un registro de calificaciones, lo que significa que las y los profesores deben realizar descargas administrativas y el registro de calificaciones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.
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¿Qué otros días no hay clases?
Este ciclo cuenta con varios días sin clase previamente programados, los cuales se toman por suspensión de labores docentes, juntas del Consejo Técnico Escolar, registro de calificaciones o vacaciones.
Los días en los que no se tendrán clases este ciclo escolar son:
- Viernes 13 de noviembre por registro de calificaciones
- Lunes 16 de noviembre por suspensión de labores académicas
- Viernes 27 de noviembre por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Periodo vacaional de invierno del 21 de diciembre al 5 de enero
- Miércoles 6 de enero por suspensión de labores académicas
- Viernes 29 de enero por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Lunes 1 de febrero por suspensión de labores académicas
- Viernes 26 de febrero por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 5 de marzo por registro de calificaciones
- Lunes 15 de marzo por suspensión de labores académicas
- Viernes 30 de abril por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Miércoles 5 de mayo por suspensión de labores académicas
- Viernes 28 de mayo por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 25 de junio por sesión del Consejo Técnico Escolar
- Viernes 2 de julio por registro de calificaciones
Adicionalmente, las instituciones académicas y las autoridades educativas de cada entidad pueden determinar una suspensión de clases independiente a las establecidas en el calendario escolar, por lo que se recomienda siempre mantenerse informado por medio de canales oficiales estatales, y los de cada escuela.
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