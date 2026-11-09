SEP reconoce a estudiantes indígenas de Chiapas por logros académicos.

Estudiantes de pueblos originarios de Chiapas reciben un reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tras triunfar en competencias internacionales y regionales de matemáticas, oratoria, investigación y ciencia.

Durante un evento en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, afirma que la educación pública debe abrir oportunidades para que el origen social no determine el futuro de la niñez y juventud en el país.

Uno de los casos más sobresalientes es el de Carlos Santiago López Figueroa, alumno de la Escuela Secundaria del Estado en Tuxtla Gutiérrez, galardonado por obtener el primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe (OMCC) efectuada en Durango.

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López Figueroa supera a 52 competidores de 13 naciones y forma parte de la preselección mexicana rumbo a la International Mathematics Competition 2027 (IMC), certamen internacional que se llevará a cabo en Bulgaria.

En la lista de reconocimientos también resalta Mayra Jaquelin Sánchez Gómez, de 11 años y originaria de la comunidad de Bechijtic, en el municipio de Chamula, quien triunfa en la Olimpiada del Conocimiento regional y en declamación.

Por su parte, las alumnas Ana Yesica Pérez Vázquez y Elizabeth del Rocío Jiménez Hernández, del municipio de Zinacantán, son galardonadas por su constante participación y perseverancia en las áreas de poesía, oratoria y desarrollo científico.

Hoy asistimos a la Universidad Autónoma de Chiapas para participar en el grupo de estudio enfocado en la construcción del nuevo modelo de primaria para adultos.



Además, tuvimos la oportunidad de saludar y felicitar a destacados estudiantes chiapanecos por sus grandes logros… pic.twitter.com/HNwYmgrOfg — Mario Delgado (@mario_delgado) November 7, 2026

El funcionario destaca que las comunidades indígenas representan la identidad histórica del país, por lo que el gobierno que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca erradicar la discriminación e impulsar prioritariamente el desarrollo de las mujeres jóvenes.

En este sentido, la autoridad educativa resalta la implementación de la Beca Universal Rita Cetina, un programa federal orientado a respaldar económicamente a estudiantes de educación secundaria para garantizar la continuidad de sus estudios.

El evento concluye con un exhorto a estudiantes para que las niñas, niños y adolescentes de la entidad mantengan su disciplina académica y defiendan sus metas académicas frente a cualquier adversidad social o económica.

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JVR