SEP reconoce a más de 5 mil docentes por prácticas educativas: Mario Delgado

La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó 5 mil 655 reconocimientos a maestras, maestros, supervisoras, supervisores, directoras y directores de educación básica y media superior, por sus estrategias pedagógicas y convertir sus escuelas en espacios para la solución de problemas, la innovación y la transformación.

“El magisterio es el motor de la transformación educativa; su esfuerzo hace posible que millones de estudiantes accedan a una educación con equidad, inclusión y calidad”, expresó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

Al entregar los primeros 249 reconocimientos, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, afirmó que esta distinción tiene como propósito valorar, visibilizar e incentivar el trabajo de las y los docentes en sus comunidades escolares.

Señaló que este proceso permite a maestras y maestros documentar y compartir sus experiencias, así como las prácticas pedagógicas que desarrollan para favorecer los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En presencia de docentes de las 32 entidades del país, reunidos en el Patio del Trabajo de la sede histórica de la SEP, en el marco del Segundo Encuentro Nacional del Reconocimiento a la Práctica Educativa 2026 de Educación Básica y Media Superior, Juárez Pérez destacó que se trata de profesionales que toman decisiones, documentan sus experiencias, reflexionan sobre ellas y comparten sus resultados.

“Cuando las maestras y los maestros escriben y comparten sus experiencias, dignifican la labor profesional; ustedes dignifican su propia profesión. Sigamos trabajando para garantizar la educación como un derecho y no un privilegio. Seguimos formando parte de la transformación de nuestro país” Angélica Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica



Al centro del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo. ı Foto: Cortesía

El titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Mario Llergo Latournerie, comentó que, por instrucciones del secretario de Educación Pública, este año se incorporó por primera vez al personal con funciones directivas y de supervisión en la entrega del galardón a las Prácticas Educativas, debido a que estas figuras también contribuyen, desde sus responsabilidades, a la formación de las y los estudiantes.

Informó que las y los docentes recibirán una medalla y un reconocimiento por sus prácticas, mediante las cuales promovieron e impulsaron la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y fortalecieron los vínculos entre el aula, la escuela y las comunidades. Aseguró que esta distinción forma parte de la política educativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fomentar el humanismo mexicano.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, reconoció al gobierno de la Presidenta y al titular de la SEP por la comprensión y disposición que han demostrado para reivindicar, en distintos ámbitos, a las maestras y los maestros de educación básica y media superior.

“Reconocer la labor del magisterio por el desarrollo de sus prácticas educativas y estrategias pedagógicas creativas y originales es un acto de gratitud, reivindicación y justicia para ustedes. Las y los galardonados son reconstructores del tejido social, impulsores del desarrollo del país, artífices de la grandeza de nuestra patria y defensores de la soberanía nacional” Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE



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cehr