Anuncian fondo para desarrollo científico

Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo

En el marco del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un fondo inicial de 100 millones de pesos para que el Estado financie el desarrollo científico de las y los jóvenes.

Desde la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el Encuentro Nacional de Estudiantes en Ciencias, la mandataria presentó tres iniciativas para fomentar y facilitar las innovaciones de los alumnos mexicanos.

El primer eje consta de una convocatoria permanente para que a toda persona que desee participar en una competencia nacional o internacional se le otorguen los recursos que sean necesarios para hacerlo. Estará disponible en el sitio de la SEP y dará cobertura a viáticos, transporte y estancia a jóvenes.

El Dato: En el evento se presentaron sistemas de siembra con drones, un bastón inteligente y tecnologías para apoyar la movilidad y orientación de personas con discapacidad visual.

La segunda medida es la apertura de un fondo, al que de inicio se inyectarán cien millones de pesos, para el desarrollo de proyectos de hasta 100 mil pesos cada uno, con posibilidad de ampliación.

El tercer eje estará a cargo de Nacional Financiera y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que darán apoyo para cubrir el costo total del registro de marcas y patentes.

A eso, subrayó, se incrementará el presupuesto del programa La Escuela es Nuestra para planteles de Educación Media Superior con la finalidad de equipar sus laboratorios. Mientras que todos los jóvenes que sean ganadores de premios en materia científica tendrán garantizado el acceso a la beca Gertrudis Bocanegra de apoyo para el transporte y al programa Jóvenes Construyendo el Futuro para su capacitación en el mundo laboral.

132 Reconocimientos entregó la Presidenta en el encuentro

La mandataria pidió a los estudiantes que amen al país y que se sientan orgullosos de representarlo; además, destacó que no todos los países cuentan con un sistema educativo como el que se tiene aquí.

En tanto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que la Presidenta impulsa la educación, la tecnología y la innovación a través de apoyos desde el preescolar hasta la universidad y ahora con los recursos para que jóvenes puedan representar a sus estados y al país en competencias.

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que la ciencia es indispensable para el desarrollo del país; por ello, por instrucción de la Presidenta, desde la dependencia se desarrolla la convocatoria Jóvenes Innovadores, dedicada a estudiantes de bachillerato y universidad para la exploración de tecnologías, así como para equipar laboratorios y talleres.