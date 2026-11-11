No será fácil encontrar consensos para elegir presidenta del INE, advierte Monreal

Ricardo Monreal presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, en un mensaje en video.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aseguró que, ahora que se terminó la discusión sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación (2027), lo que sigue es intentar buscar consensos en torno a quién ocupará la presidencia del Consejo General del INE, lo cual, aseguró, “no es fácil”.

A través de un mensaje en video publicado en redes sociales, Monreal Ávila aseguró que, ahora que ya se aprobó el PEF, la siguiente gran tarea en la Cámara baja será construir consensos para elegir a quien ocupará la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

🏛️ Diputados aprobaron el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra. El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal.https://t.co/bzHtWhUdVo — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 11, 2026

Ojalá haya voluntad para encontrar un acuerdo unánime, asegura Monreal

El diputado advirtió que, para esto, será necesario llegar a acuerdos en cada uno de los pasos del proceso, desde la convocatoria, la selección del comité técnico y, finalmente, la selección de quien ocupe el cargo.

En este sentido, Monreal Ávila urgió a sus compañeros legisladores a privilegiar el diálogo y anteponer la selección de un perfil adecuado a los intereses personales y partidistas.

Siguiente gran tarea en Diputaos es encontrar consensos para presidencia del Consejo General del INE. ı Foto: Cuartoscuro

“Después de una larga sesión de 25 horas en la que aprobamos el Presupuesto, ahora vamos a tratar de construir el acuerdo para la convocatoria de la presidenta del INE, ojalá lo logremos, ojalá haya voluntad para encontrar un acuerdo unánime en la convocatoria, en la selección del comité técnico y en la selección de quien sería presidenta del INE”, expresó Ricardo Monreal.

“No es fácil la ruta, es sinuosa, es accidentada, pero hay que anteponer intereses personales y partidistas para buscar una persona con idoneidad, con honestidad, con capacidad y con talento”, abundó.

Monreal Ávila aseguró que, pese a las complicaciones que se auguran en este proceso, no se “pierde la esperanza” y se insistirá en “diálogo”.

Este miércoles continuamos con los trabajos en la @Mx_Diputados, tras aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Ahora, impulsamos el diálogo y la construcción de acuerdos para avanzar en la convocatoria y selección de quien ocupará la presidencia del @INEMexico. pic.twitter.com/iKWya2sm8Z — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 11, 2026

Corresponde a la Cámara de Diputados emitir la convocatoria para elegir a quien ocupará la presidencia del Consejo General del INE, cargo que dejó Guadalupe Taddei en medio de controversia por presuntos contratos irregulares.

En otro punto, Ricardo Monreal celebró el acuerdo alcanzado para el PEF 2027, y destacó que este respalda el proyecto de nación impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Hoy ya tenemos presupuesto de la nación y respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum en su proyecto que planteó las prioridades y los fines del estado y del Gobierno que ella conduce”, agregó Monreal Ávila.

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