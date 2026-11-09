Ricardo Monreal busca consenso para renovar la presidencia del INE

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que este jueves buscará emitir la convocatoria para elegir a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de ser posible, someterla a consideración del Pleno, con el propósito de construir un acuerdo unánime entre los grupos parlamentarios.

Desde Puebla, el legislador sostuvo que, aunque Morena cuenta con los votos necesarios para impulsar el procedimiento, la relevancia de la renovación del organismo electoral obliga a buscar el consenso de todas las fuerzas políticas y evitar que la designación se concrete únicamente mediante una mayoría calificada.

“Lo reitero: por la importancia y profundidad del tema, no conviene a nadie que se apruebe solo por mayoría calificada. La ruta es la unanimidad”, expresó.

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Monreal explicó que las conversaciones con las distintas bancadas ya comenzaron y que uno de los primeros objetivos será alcanzar un acuerdo sobre el contenido de la convocatoria, antes de iniciar formalmente el proceso para elegir a quien encabezará el órgano electoral.

La Presidenta @Claudiashein tiene razón: durante más de dos décadas una mafia electoral se enquistó en el @INEMexico. Por eso, el órgano electoral necesita un saneamiento total.

Hoy, acompañándolos en la rendición de su segundo informe legislativo, les pedí a mis compañeras y… pic.twitter.com/Xhptq9mjaW — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 7, 2026

Reconoció que conseguir el respaldo de todos los grupos parlamentarios no será sencillo, pero insistió en que la nueva titular debe contar con legitimidad política suficiente para representar a todas las fuerzas y contribuir a recuperar la confianza ciudadana en el INE.

Advirtió que, ante la profundidad de los señalamientos por presuntas irregularidades en el organismo, una designación aprobada únicamente por mayoría calificada podría generar cuestionamientos desde su origen y complicar la reconstrucción de la confianza institucional.

El morenista también respaldó los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la existencia de una presunta mafia electoral que, afirmó, ha operado durante décadas, y consideró que el Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de investigar y contribuir al saneamiento de las instituciones electorales.

En ese sentido, sostuvo que las denuncias y revelaciones sobre posibles irregularidades, delitos y actos de corrupción deben derivar en investigaciones y, en su caso, sanciones contra quienes resulten responsables, independientemente de su cargo o filiación política.

“Sea quien sea, tiene que deslindar responsabilidades y tiene que exigir que haya sanciones”, afirmó.

Monreal señaló que la discusión sobre la convocatoria será determinante para avanzar en la renovación de la presidencia del INE, en un contexto de cuestionamientos públicos sobre la actuación de funcionarios y proveedores del organismo.

El objetivo, reiteró, es que la próxima presidenta del instituto llegue con el respaldo de todas las fuerzas políticas y que el procedimiento contribuya a recuperar la credibilidad y confianza en la autoridad electoral.

El jueves buscaremos emitir la convocatoria para elegir la presidencia del @INEMexico y, de ser posible, ratificarla en el Pleno. Lo reitero: por la importancia y profundidad del tema, no conviene a nadie que se apruebe solo por mayoría calificada. La ruta es la unanimidad. pic.twitter.com/vYyT2lonAw — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 9, 2026

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LMCT