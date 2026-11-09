INE acuerda aumento salarial inicial de 6% para trabajadores; módulos reabrirán este martes

Protesta de trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del INE por condiciones laborales, el 9 de noviembre de 2026.

Tras las movilizaciones para exigir mejores condiciones laborales, las y los trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) consiguieron un aumento salarial inicial de 6 por ciento, con el compromiso de revisar la posibilidad de otorgar un porcentaje adicional a partir de enero de 2027.

La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, informó que este martes 10 de noviembre se reanudarán las actividades en todos los Módulos de Atención Ciudadana, luego de las suspensiones de labores registradas este lunes.

Protesta de trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del INE por condiciones laborales, el 9 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En conferencia de prensa, explicó que el incremento de 6 por ciento se estableció como una base a partir de los recursos que el organismo electoral identificó en sus economías, aunque precisó que se buscará ampliar el porcentaje mediante nuevas revisiones y gestiones presupuestales.

“La base acordada es ese 6 por ciento que nosotros anunciamos porque ya habíamos detectado que de nuestras propias economías, o de esta redistribución que pudiéramos hacer, podíamos ofrecer este porcentaje, sin que eso dependa de la subsecuente aprobación”, afirmó.

Agregó que las negociaciones no están cerradas y que se revisará la disponibilidad de recursos para mejorar la propuesta inicial. “Esa la base, por eso acordamos que a partir de ahí empezaríamos a hacer revisiones para ver si podemos ir ofreciendo un porcentaje adicional a partir de enero del 27”, señaló.

Protesta de trabajadores de Módulos de Atención Ciudadana del INE por condiciones laborales, el 9 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Cruz García también informó que entre los compromisos asumidos con los trabajadores se encuentran mejorar los espacios laborales y garantizar sus derechos. Asimismo, se buscará gestionar recursos adicionales en el presupuesto de 2028 para atender las necesidades del personal que trabaja en los Módulos de Atención Ciudadana.

544 Módulos de Atención Ciudadana suspendieron labores

En cuanto a las afectaciones por la protesta a nivel nacional, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan reportó que, de los 841 módulos que operan en México, 544 suspendieron actividades de manera parcial o total, mientras que 297 continuaron brindando servicio.

Esto significa que 64.7 por ciento de los módulos registró algún tipo de suspensión durante la jornada, y las entidades con más afectaciones fueron el Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Zacatecas.

Módulo de Atención Ciudadana del INE cerrado por protesta de trabajadores, el 9 de noviembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Con el acuerdo alcanzado, el INE prevé restablecer este martes la atención ciudadana en toda la República y reasignar las citas de las personas que no pudieron realizar sus trámites debido al paro.

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cehr