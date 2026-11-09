Órgano de Administración Judicial abroga evaluación de desempeño de trabajadores del Poder Judicial

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) abrogó el acuerdo general que regulaba la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, luego de alcanzar un entendimiento con las organizaciones sindicales que rechazaron disposiciones que podían dar pie a sanciones o incluso a la separación del cargo.

Este lunes, el Pleno del OAJ sesionó de manera extraordinaria para dejar sin efectos el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, en cumplimiento de los compromisos asumidos el pasado 7 de noviembre, durante una reunión en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

trabajadores del Poder Judicial realizaron paro de labores en rechazo a evaluación de desempeño. ı Foto: Cuartoscuro

Derogan posibles sanciones y despidos ante protestas

Este lunes, las protestas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación continuaron en la Ciudad de México y otras seis ciudades de la República, pese al acuerdo alcanzado entre el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, el OAJ y las dirigencias sindicales.

Los inconformes mantuvieron la suspensión de labores en distintas sedes judiciales y condicionaron el regreso a sus actividades a que los compromisos se formalizaran mediante modificaciones al acuerdo y se publicaran en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un encuentro este lunes, participaron el ministro presidente de la Corte y los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial, organizaciones que representan a la base trabajadora.

SCJN, OAJ y base sindical acordaron el 7 de noviembre de 2026 cambios a proceso de evaluación. ı Foto: SCJN

Entre los acuerdos alcanzados estuvo establecer que la evaluación del desempeño tendría como único propósito fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, y eliminar cualquier disposición que pudiera interpretarse como un mecanismo sancionador o que implicara la posibilidad de separar a los trabajadores de sus cargos.

También se acordó eliminar las evaluaciones extraordinarias que podían ser solicitadas por los titulares de los órganos jurisdiccionales, así como modificar los porcentajes de los rubros que incorporaban factores de subjetividad en la calificación del personal.

Con esta determinación, el OAJ dejó sin efectos el proceso que había establecido las reglas para evaluar el desempeño de los integrantes de la carrera judicial, después de las inconformidades expresadas por las representaciones sindicales.

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cehr