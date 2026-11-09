Lenia Batres genera tensión en SCJN: se equivoca, interrumpe y se queja por uso de la palabra

La ministra Lenia Batres Guadarrama incurrió en un error de procedimiento al argumentar un asunto distinto al discutido en el Pleno de la SCJN.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, protagonizó un nuevo momento de tensión e interrupciones en el Pleno de la SCJN, luego de incurrir en un error procedimental, al argumentar un asunto distinto al que se encontraba en debate durante la sesión.

El incidente ocurrió cuando la autodenominada “Ministra del Pueblo” comenzó a exponer la argumentación de su voto en un rubro enfocado en multas administrativas e infracciones relativas a la ley catastral.

Sin embargo, integrantes del Pleno de la SCJN la interrumpieron para aclararle que dicho punto no correspondía al tema que se estaba desahogando en ese momento de la discusión judicial.

Interrumpe a Hugo Aguilar

Tras la equivocación, se generó un ríspido choque institucional en la sesión. Molesta por la forma en que se distribuye el uso de la palabra en las deliberaciones, Batres Guadarrama interrumpió al ministro Figueroa Mejía para recriminar al ministro presidente Hugo Aguilar, a quien le lanzó: “¡Si quiere darme la palabra el día que usted guste!”.

La postura de la ministra se dio luego de que seis de los nueve integrantes del Pleno rechazaran sus argumentos jurídicos expuestos en la mesa.

Ante el reclamo por la lectura de sus propuestas, la juzgadora señaló: “Por alguna razón, parece que nuestros proyectos se leen de manera un poco extraña”.

¡OOOOTRA VEZ LENIA BATRES REVIENTA EN LA SESIÓN DE LA CORTE!



Lenia Batres protagonizó un nuevo enfrentamiento con el presidente Hugo Aguilar, luego de que 6 de los 9 ministros rechazaran sus argumentos.



Molesta por la forma en que se otorga el uso de la palabra, interrumpió al… pic.twitter.com/3EfN0a7RYn — #ÚltimaElectoral (@ErnestoGuerra_) November 9, 2026

Lenia Batres se queja de aval a proyectos

Asimismo, la ministra introdujo el tema de la sucesión presidencial en la cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF) durante el debate del Pleno de la SCJN.

“¡A lo mejor hay que presentar proyectos después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte!”, sentenció Batres al recriminar que sus proyectos no reciben el respaldo mayoritario.

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JVR