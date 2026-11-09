La Clínica es Nuestra ha transformado en dos años a 633 unidades médicas del ISSSTE: Martí Batres

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, destacó que el programa La Clínica es Nuestra ha fortalecido el equipamiento y la infraestructura de 633 unidades médicas de primer y segundo nivel de atención, con una inversión de 699 millones 95 mil pesos durante 2025 y 2026.

Durante su participación en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó el impacto del programa federal en la mejora de los espacios y servicios de salud.

“El año pasado incorporamos 562 unidades de primer nivel: unidades de medicina familiar y clínicas de medicina familiar. Y este año, además incorporamos a las clínicas hospitales, que son mixtas, son de primer nivel y segundo nivel, y algunos de los consultorios que se encuentran en inmuebles públicos. Entonces este año son 633 inmuebles beneficiados”, indicó.

Martí Batres Guadarrama detalló que, con estos recursos y a través de los Comités de Salud para el Bienestar, conocidos como COSABIS, personal de salud y población usuaria han adquirido 17 mil 537 equipos e insumos para fortalecer la atención y el funcionamiento de las unidades médicas. Esta cifra puede aumentar, pues los comités continúan con las adquisiciones.

“Hay refrigeradores que son para vacunas, hay refrigeradores que son para la red fría de medicamentos y se compran con La Clínica es Nuestra, equipos de ultrasonido, unidades odontológicas completas, autoclaves para la esterilización de material dental, pero también de curación, equipos de aire acondicionado o de bombeo hidrosanitario, instrumental médico de muy diverso tipo, estetoscopios, baumanómetros, oxímetros”, indicó.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, precisó que, durante los dos años que lleva el programa en el Instituto, también se han realizado 3 mil 333 trabajos de obra en la infraestructura de las clínicas, como la ampliación y rehabilitación de consultorios, farmacia y áreas de espera, además de colocación de rampas de acceso, entre otros proyectos.

“Las obras que más se realizan son las siguientes, por ejemplo, ampliación de farmacias, porque hay farmacias muy pequeñas, entonces las agrandan con el programa; ampliación de consultorios o construcción de un consultorio adicional; mejoramiento de las áreas de espera; construcción de áreas de servicio, como bodegas; impermeabilización de techos, instalación de techumbres”, dijo.

Por último, Martí Batres Guadarrama resaltó el caso de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Actopan”, en Hidalgo, donde la comunidad decidió instalar un laboratorio, un área de enfermería y una sala de telemedicina para facilitar y acercar a la derechohabiencia citas de especialidad con hospitales de segundo y tercer nivel. Además. se adquirieron una autoclave para el servicio dental, anaqueles para farmacias y la ampliación de sala de espera.

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