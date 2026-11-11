Elecciones del 2027 están garantizadas con presupuesto aprobado para el INE: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum asegura que elecciones de 2027 están garantizadas con presupuesto al INE aprobado en el PEF.

Es similar al que tuvo en 2024

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el Instituto Nacional Electoral (INE) es suficiente para que se garantice el correcto desarrollo de las elecciones del 2027.

Durante la Conferencia del Pueblo, la mandataria federal se refirió a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en lo general y particular ocurrida en la Cámara de Diputados la madrugada de este miércoles, en el cual se aprobó una reducción equivalente a seis mil millones de pesos al presupuesto del INE.

🏛️ Diputados aprobaron el Presupuesto 2027 por 10.6 billones de pesos, con 352 votos a favor y 130 en contra. El dictamen fue enviado al Ejecutivo federal.https://t.co/bzHtWhUdVo — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 11, 2026

El órgano electoral no recibirá 42 mil 274 millones como lo solicitó, sino 36 mil 274 millones.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum desestimó el recorte, y aseguró que, aun con este, el órgano electoral contará con un presupuesto suficiente. Destacó que es similar al que le fue asignado en 2024, considerando la inflación, por lo descartó posibles afectaciones a la jornada electoral del próximo año.

“El INE se queda con 36 mil millones más o menos; es un presupuesto importante y muy similar al que tuvo, si consideramos la inflación, el INE en el 2024. Entonces, consideramos que desde nuestro punto de vista las elecciones están garantizadas para el 27. Presupuestalmente y en todos los sentidos”, dijo.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

Celebra ajustes en presupuesto: más a salud, educación, seguridad…

Durante la misma intervención en la Conferencia del Pueblo, la presidenta celebró que se haya aprobado el PEF con aumentos en sectores estratégicos.

“Hoy esta madrugada se aprobó el presupuesto. 11.3 por ciento de aumento en salud en términos reales. Y en educación 10.7 por ciento; seguridad 11.5, campo 20.6, ciencia, 13 por ciento”, detalló la presidenta.

Asimismo, destacó que en el Congreso se llevó a cabo un ajuste mediante el cual se le asignaron más recursos al programa La Escuela es Nuestra y a la Secretaría de Medio Ambiente.

Incrementos en distintos sectores en presupuesto 2027. ı Foto: Captura de video

IFE e INE no son “la panacea”, tienen manchas, acusa Sheinbaum

En otro momento de la Conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió nuevamente al escándalo de corrupción en el INE durante la gestión de la ahora expresidenta del Consejo General, Guadalupe Taddei, y remarcó que el órgano electoral nunca fue un ejemplo de transparencia.

Sheinbaum Pardo criticó a quienes se refieren al INE y a su antecesor, el Instituto Federal Electoral (IFE), como “la panacea, lo máximo, las instituciones de mayor credibilidad en México”, pues, acusó, estos órganos electorales tienen “por lo menos una mancha terrible” cada uno.

🚨“Ese instituto tiene, por lo menos, una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006”: Claudia Sheinbaum arremete contra el IFE y el INE.



La presidenta cuestionó la credibilidad de las autoridades electorales y señaló presuntas irregularidades en los comicios de 2006 y… — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2026

Señaló al IFE por el llamado “fraude electoral” del 2006 en el que Felipe Calderón ganó la presidencia, y al INE por hacer caso omiso ante la supuesta compra de votos que dio el triunfo al priista Enrique Peña Nieto en 2012.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am