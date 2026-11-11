Cae José Alberto ‘N’, alias ‘Beto Leyva’, vinculado con Cártel de Sinaloa y múltiples delitos

Fuerzas federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, señalado por delitos como secuestro de migrantes y lavado de dinero y vinculado con los hermanos Arzate García, presuntos líderes de una facción del Cártel de Sinaloa.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que la detención de alias “Beto Leyva” fue posible gracias al intercambio de información con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).

El secretario de Seguridad destacó que el detenido cuenta con una orden de arresto vigente en ese país.

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Omar García Harfuch (en fotografía de archivo), informó sobre la detención. ı Foto: Gobierno de México.

“La detención se realizó durante cateos autorizados por un juez, como parte de una investigación por delincuencia organizada. Además, cuenta con una orden de arresto vigente en Estados Unidos. Para esta acción se contó con el intercambio de información e inteligencia con @HSI_HQ de Estados Unidos”, escribió García Harfuch en la red social X.

Secuestro de migrantes y lavado de dinero, entre los principales delitos con los que se vincula a “Beto Leyva”

Omar García Harfuch que al detenido se le vincula con múltiples delitos, entre ellos el secuestro de migrantes y el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California.

Asimismo, García Harfuch identificó a alias “Beto Leyva” como cercano a los hermanos René y Alfonso Arzate García, de aliases “La Rana” y “El Aquiles”, respectivamente, presuntos líderes de una célula del Cártel de Sinaloa.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y la Agencia de Investigación Criminal de la @FGRMexico detuvieron en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y… pic.twitter.com/hiPhatlJrK — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 11, 2026

Además, según el secretario de Seguridad, alias “Beto Leyva” está vinculado con negocios utilizados para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y con una red dedicada a obtener armas y vehículos robados en Estados Unidos.

“La Rana” y “El Aquiles”, acusados en EU por narcoterrorismo

En tanto, “La Rana” y “El Aquiles”, con quienes se vincula a “Beto Leyva”, cuentan con una acusación del Gobierno estadounidense en su contra por narcoterrorismo.

De acuerdo con información del diario Semanario Zeta, fue el 26 de febrero de este año que el Departamento de Justicia de EU presentó una acusación por el citado delito contra “La Rana”, a quien identificó como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Tijuana, particularmente de una facción cercana a Ismael “El Mayo” Zambada.

En tanto que el Departamento de Estado de EU incrementó la recompensa a cinco millones de dólares por información que llevara a la localización de “La Rana” y “El Aquiles”.

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