Sheinbaum lidera nuevamente ranking de líderes en AL con aumento de aprobación

Claudia Sheinbaum encabeza nuevamente ranking de líderes de AL de CB Global Data.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ubicó nuevamente en el primer lugar del ranking de líderes de Latinoamérica de CB Global Data, con un 69.8 por ciento de aprobación, lo cual, a su vez, representa un aumento en su popularidad conforme al anterior ejercicio estadístico de la misma serie.

Este miércoles, CB Global Data publicó su ranking de líderes latinoamericanos para noviembre de 2026, en donde la mandataria mexicana volvió a aparecer a la cabeza de popularidad, con 69.8 por ciento.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante una Conferencia del Pueblo. ı Foto: Cuartoscuro

En el último ejercicio estadístico de la misma serie publicado por dicha agencia, en octubre de este año, Sheinbaum Pardo encabezó el ranking con un 69.3 por ciento de aprobación. Por lo anterior, los resultados de noviembre representan un aumento en su popularidad.

Bukele se mantiene en segundo lugar; Lula crece en popularidad

Mientras que el segundo lugar de aprobación lo mantuvo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con 69.5 por ciento. En tanto, el tercer lugar, que en octubre lo ganó Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ahora lo obtuvo Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con 52.3 por ciento.

El podio lo completaron Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente reelecto de Brasil, con 50.4 por ciento de aprobación, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador, con 47.8 por ciento.

A propósito, de acuerdo con el análisis de CB Global Data, el líder latinoamericano que más aumentó su popularidad fue Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien registró un aumento de 5.1 puntos porcentuales.

Santiago Peña, de Paraguay, cae al fondo del ranking de popularidad

En contraste, Santiago Peña, ahora expresidente de Paraguay, fue el líder latinoamericano que registró la mayor caída en su índice de popularidad, al registrar una disminución de 18.2 puntos porcentuales.

En octubre, Peña se ubicó en el décimo lugar del ranking, mientras que, ahora, cayó hasta el lugar dieciocho y último.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay ı Foto: Especial

Santiago Peña estuvo envuelto en controversia por la crisis del Banco Ueno que llevó a su cierre. Después de estos hechos, Peña fue destituido y detenido bajo prisión preventiva.

Finalmente, junto a Santiago Peña, los otros líderes latinoamericanos peor evaluados, ordenados de mejor a peor, son: Daniel Ortega (Nicaragua), Delcy Rodríguez (Venezuela), José Raúl Mulino (Panamá), José Antonio Kast (Chile) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

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