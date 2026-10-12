Presidenta Claudia Sheinbaum, primer lugar en el Ranking de Presidentes Latinoamericanos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se ubica en el primer lugar del Ranking de Presidentes Latinoamericanos con un 69.3 por ciento de aprobación, de acuerdo con datos de CB Global Data.

La percepción positiva de su imagen aumentó en tres puntos porcentuales respecto a los datos de septiembre. mes en el que obtuvo un 69.0%.

Por otro lado, el desglose específico de la encuesta realizada en territorio mexicano detalla que un 33.3% califica su gestión como y un 36.0% como “buena”.

Sheinbaum lidera ranking de aprobación de presidentes latinoamericanos de CB Global Data. ı Foto: CB Global Data

En el podio de los mandatarios mejor valorados de la región, la presidenta mexicana es escoltada de cerca por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien ocupa el segundo lugar con un 68.3% de aprobación, y por Luis Abinader, presidente de República Dominicana, ubicado en la tercera posición con un 51.9%.

Por otro lado, el informe global de la consultora destaca que en el extremo opuesto del ranking se encuentran los mandatarios con menor imagen pública de Latinoamérica: Bernardo Arévalo de Guatemala (31.0%), Delcy Rodríguez de Venezuela (32.3%) y Yamandú Orsi de Uruguay (35.2%).

En cuanto a las variaciones mensuales más significativas, el presidente panameño José Raúl Mulino registró el mayor crecimiento positivo (+4.4 puntos), mientras que Keiko Fujimori de Perú presentó la mayor disminución del periodo (-6.1 puntos).

La evaluación fue llevada a cabo mediante la técnica de recolección CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) a una muestra de 3,911 casos efectivos a nivel nacional, aplicada entre el 5 y el 8 de octubre de 2026. El estudio cuenta con un margen de error medio por país de +/- 1.6% y un nivel de confianza del 95% sobre una población objetivo de habitantes mayores de 18 años.

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