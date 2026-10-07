Sheinbaum firma decreto de reforma de nacionalidad única

Ahora que la reforma de nacionalidad única ya cumplió con todos los requisitos constitucionales de aprobación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto con el que el cambio será aplicable a partir de 2028 para que toda aquella persona que aspire a un cargo gubernamental a nivel estatal o federal cumpla con el requisito de contar únicamente con la nacionalidad mexicana.

“A partir del 2028, quien quiera postular al cargo de gobernador o gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, presidente o presidenta de la República, sólo puede ser mexicano. De eso se trata este decreto”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este miércoles en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, recordó que para dar este paso se consiguió que la reforma fuera avalada por dos terceras partes del Senado y de la Cámara de Diputados, además de que pasó por la aprobación de 22 congresos estatales.

“El día de ayer se dio la declaración de publicidad tanto por la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. El día de hoy va a firmar la Presidenta dicha reforma para que, en la (edición) vespertina de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, salga publicada (la reforma)”, dijo.

Subrayó que con la entrada en vigor de esta reforma, toda persona que desee postularse a un cargo gubernamental deberá de asegurar que sólo tiene nacionalidad mexicana antes de registrar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE). En caso de tener otra, deberá renunciar a tal ciudadanía.

La Sonsejera reafirmó que más adelante se deberán de trabajar nuevas reformas a leyes secundarias para clarificar la implementación de esta reforma constitucional, como lo es el proceso y ante quienes debe de formalizarse la nacionalidad única, más allá de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Más adelante tendremos que emitir las disposiciones reglamentarias para que quede muy claro cuál es el trámite que debe realizarse y ante qué autoridades, no limitadas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino también a los propios países de los cuales se tiene la nacionalidad. Entonces, pues es un día importantísimo”, dijo.

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FGR