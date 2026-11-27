Ernestina Godoy dio mensaje sobre avances de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) al INE.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió 16 carpetas de investigación por posibles irregularidades en la asignación de contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos electorales estatales, además de una indagatoria paralela por lavado de dinero, delitos fiscales y actos de corrupción que podría involucrar a más de 50 personas físicas y morales, entre empresas y exfuncionarios de distintos niveles de responsabilidad.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, informó que las autoridades ministeriales buscan determinar la existencia de una red que habría operado mediante diversos mecanismos para favorecer a particulares y compañías vinculadas con servidores públicos del órgano autónomo, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Ernestina Godoy, titular de la FGR, en el mensaje que dio sobre el avance de las investigaciones al INE. ı Foto: Captura de video

Investigan contratos, nóminas, corrupción... desde 2014 hasta 2026

Como parte de las diligencias, personal de la institución obtuvo documentación física y digital de carácter contractual y contable durante una inspección ministerial en instalaciones del INE, cuyo contenido corresponde a las contrataciones que formalizó entre 2014 y 2026 con proveedores que posiblemente recibieron beneficios irregulares.

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“Estas indagatorias han permitido identificar posibles vínculos entre servidores y exservidores públicos del INE, así como una red de empresas dedicadas a la prestación de servicios, tanto a ese instituto como a los organismos electorales en diversas entidades federativas”, expuso Godoy Ramos.

Otra de las vertientes de las pesquisas apunta a la posible existencia de personas que habrían cobrado un salario dentro del organismo autónomo sin ejercer las funciones correspondientes a sus puestos.

Aspecto de la sede del Instituto Nacional Electoral. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre estos hechos, la dependencia ya cuenta con documentación relacionada con su incorporación a la estructura laboral.

Godoy Ramos reveló que antiguos funcionarios comparecieron ante las autoridades ministeriales en días recientes, aunque reservó sus identidades debido a la secrecía del procedimiento. Destacó que sus testimonios aportaron información relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Por separado, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolla una investigación para determinar si la obtención de contratos públicos en el sector electoral derivó en operaciones con recursos de procedencia ilícita, ilícitos de carácter tributario y prácticas de corrupción.

Hasta el momento, una de las principales líneas de análisis se concentra en los procedimientos de licitación pública, a través de los cuales determinados proveedores pudieron obtener ventajas frente a otros participantes para acceder a recursos del erario.

Aspecto de la sede del Instituto Nacional Electoral. ı Foto: Especial

FGR ejecuta cuatro cateos en CDMX

Por otro lado, Godoy Ramos explicó que, mediante la integración de los datos de prueba, el Ministerio Público federal obtuvo autorización judicial para ejecutar cateos en cuatro inmuebles de la Ciudad de México, dos de ellos en la colonia Hipódromo Condesa, uno en Jardines del Pedregal y otro en Polanco.

En uno de los domicilios, los agentes localizaron objetos con las características de urnas y mamparas del INE y de organismos electorales estatales, además de copias de contratos, recibos e información sobre personas posiblemente relacionadas con los hechos. La FGR aseguró tanto los indicios como las propiedades.

Aspecto de uno de los cateos ejecutados en CDMX por la FGR, en el contexto de las investigaciones al INE. ı Foto: Captura de video

Personal ministerial, pericial, policial y de inteligencia analiza el material recuperado para determinar el alcance de la presunta red, mientras que el Centro Federal de Inteligencia Criminal también ha examinado expedientes de contratación, información de particulares y compañías, así como videos disponibles en fuentes abiertas.

“El objetivo es determinar, con base en elementos de prueba fehacientes, quiénes participaron, cuáles fueron los mecanismos utilizados, quiénes pudieron beneficiarse con estas operaciones y, en su caso, identificar el destino de los recursos públicos involucrados”, puntualizó la fiscal.

También participan en el intercambio de información las secretarías de Relaciones Exteriores, de Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno, además del Instituto Nacional de Migración (INM), cuyas aportaciones permitieron ampliar los trabajos de las áreas especializadas.

Aspecto de uno de los cateos ejecutados en CDMX por la FGR, en el contexto de las investigaciones al INE. ı Foto: Captura de video

Investigar no es prejuzgar, aclara Godoy

Sobre las implicaciones de estas actuaciones para el órgano electoral, Ernestina Godoy sostuvo que las pesquisas no representan un cuestionamiento a su legitimidad ni a la función que desempeña en la vida democrática del país.

🔴 Mensaje de la fiscal general, @ErnestinaGodoy_, sobre los hechos constitutivos de delito posiblemente realizados por empresarios y personas ex servidoras públicas del Instituto Nacional Electoral.



Sigue la transmisión ▶️ https://t.co/NUNn8IwetQ — FGR México (@FGRMexico) November 28, 2026

“Investigar hechos constitutivos de delito no significa prejuzgar responsabilidades ni cuestionar la legitimidad de una institución. La Fiscalía General de la República reconoce y respeta plenamente la autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral”, afirmó.

La funcionaria aseguró que las determinaciones ministeriales responderán a los elementos probatorios y al marco jurídico, sin interpretaciones políticas ni presiones de ninguna índole. Con base en la evidencia recabada, la representación social resolverá si procede solicitar nuevas medidas judiciales para continuar con las investigaciones.

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