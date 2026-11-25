Instalaciones INE en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó en comisiones los lineamientos permanentes para verificar que las candidaturas federales cumplan con la medida 8 de 8 contra la violencia, que impide competir por cargos de elección popular a personas con sentencia firme por determinados delitos y a deudores alimentarios morosos.

El anteproyecto avalado por unanimidad será enviado al Consejo General y aplicará en elecciones federales de Presidencia, diputaciones y senadurías, ordinarias y extraordinarias.

La revisión podrá abarcar todas las candidaturas o realizarse mediante una muestra representativa aleatoria. El universo y la metodología deberán definirse de manera fundada y motivada, considerando restricciones presupuestales y operativas, e informarse a las comisiones.

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Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

La consejera Carla Humphrey Jordan propuso esta redacción después de que el consejero Arturo Castillo Loza planteara revisar todas las candidaturas.

Castillo Loza retiró su propuesta y respaldó la de Humphrey Jordan, que prevé informar si el INE puede hacer una revisión total o recurrir a una muestra.

La medida incluye sentencias firmes por delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales o el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, equiparada o doméstica; violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, así como ser deudor alimentario moroso.

Cualquier persona podrá activar revisión de una candidatura

El INE también requerirá información a autoridades. Cualquier persona u organización podrá aportar datos sobre una candidatura, incluso fuera de la muestra, y activar una revisión.

Morena pidió impulsar mecanismos de colaboración para obtener certificados de no adeudo alimentario. Su representante, Jaime Castañeda Salas, insistió en convenios o instrumentos para que la información “fluya” y no dependa solo de requerimientos puntuales.

Movimiento Ciudadano pidió flexibilidad en los formatos y advirtió que denuncias o documentos parciales podrían utilizarse para intentar retirar candidaturas ; solicitó que el INE realice diligencias para obtener expedientes completos.

Los lineamientos establecen que la revisión no será sancionadora ni implicará volver a juzgar hechos ya resueltos. Ante elementos objetivos de un posible impedimento, la candidatura y el partido postulante serán notificados y la persona podrá presentar alegatos y documentos, con garantía de audiencia.

El Consejo General resolverá los casos. La eventual cancelación deberá analizarse individualmente y no afectará automáticamente a otras personas de la fórmula o lista.

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cehr