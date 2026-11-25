México y Luxemburgo acordaron implementar una estrategia bilateral para fortalecer la cooperación económica, atraer inversiones y ampliar el intercambio comercial, cuyo valor se duplicó durante la última década, con especial interés en sectores como las finanzas verdes, la tecnología y las industrias aeronáutica y siderúrgica.

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, y el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Comercio de Luxemburgo, Xavier Bettel, anunciaron los compromisos alcanzados durante su encuentro de este miércoles, previo a la conmemoración del 80 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones, en enero de 2027.

Durante su intervención, Bettel destacó la necesidad de diversificar las alianzas económicas ante las transformaciones del escenario internacional, las amenazas al multilateralismo y los cambios políticos que experimentó Estados Unidos con el regreso de Donald Trump a la Presidencia.

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“Nunca hay que ser dependiente de un solo país. Y nunca tienes que ser dependiente de una sola persona. Lo importante es tener socios, que diversifiques, que tengas más socios”, expresó el funcionario europeo.

Esta tarde, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió en la SRE al ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de @MFA_Lu, Xavier Bettel (@Xavier_Bettel), para dialogar sobre la relación bilateral y asuntos multilaterales en común entre México y Luxemburgo.… pic.twitter.com/XIHSaugIEm — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 26, 2026

Asimismo, manifestó el interés del gobierno luxemburgués en respaldar desde Europa los objetivos del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, particularmente en materia de desarrollo económico, generación de empleos, modernización y sostenibilidad.

Respecto al intercambio de mercancías, el viceprimer ministro detalló que las operaciones comerciales entre las dos economías superaron los 500 millones en 2025, aunque consideró que todavía existen oportunidades para incrementar dicha cantidad y facilitar las actividades empresariales.

Bettel sostuvo una reunión con representantes de compañías luxemburguesas que operan en territorio mexicano, quienes, según relató, expresaron su satisfacción con las condiciones de sus negocios en el país. A partir de estos acercamientos, planteó la necesidad de identificar áreas con potencial de crecimiento y beneficios recíprocos.

“No quiero tener un perdedor y tener un ganador; para mí es importante que ambos tengamos un interés común y ambos seamos capaces de obtener aspectos positivos de esto”, afirmó.

Velasco Álvarez explicó que la estrategia bilateral también contempla aprovechar las oportunidades que ofrecerá el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea (UE), instrumento que permitirá ampliar el acceso a mercados e impulsar la participación del sector privado.

Las tecnologías financieras, conocidas como fintech, figuran entre las áreas de mayor interés para las dos naciones, debido a la experiencia de Luxemburgo en este ámbito, además de las actividades industriales en las que las firmas de origen europeo ya cuentan con operaciones en territorio nacional.

Como parte de las conversaciones, los diplomáticos abordaron la reforma del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la elección de la próxima persona titular de la Secretaría General del organismo multilateral.

También coincidieron en la necesidad de fortalecer un sistema internacional sustentado en reglas, el respeto entre los Estados y la protección de los derechos humanos. En ese sentido, Bettel recordó las repercusiones de la pandemia de Covid-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania.

“Incluso si hay un océano entre nosotros, tenemos desafíos comunes, necesitamos ir también en la misma dirección si queremos resolverlos”, apuntó.

Los antecedentes de la relación diplomática entre México y Luxemburgo datan del 8 de enero de 1947, mientras que en 1950 el país suscribió un acuerdo económico y comercial con la Unión Económica Belgo-Luxemburguesa.

Xavier Bettel realizó su primera visita oficial a territorio mexicano en abril de 2019, cuando ocupaba el cargo de primer ministro. Aquella ocasión representó el primer viaje de un jefe de Gobierno luxemburgués al país en casi cuatro décadas.

Fue durante ese encuentro que la entonces jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, le otorgó la distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México, en reconocimiento a su defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

“Después de ocho décadas de amistad, vamos por más cooperación, más inversión y más comercio”, concluyó Velasco Álvarez.

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MSL