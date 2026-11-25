La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó dos instrumentos normativos para combatir el acoso sexual, el hostigamiento y la discriminación en sus oficinas centrales, así como en las embajadas y consulados de México, con el propósito de garantizar espacios laborales libres de violencia.

Al encabezar la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el canciller Roberto Velasco Álvarez dio a conocer el Pronunciamiento Cero Tolerancia y la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, documentos que establecen las directrices que deberá seguir el personal de la institución tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Previo a la presentación de estas disposiciones, la dependencia realizó 102 acciones de capacitación que alcanzaron a más de siete mil servidoras públicas, en coordinación con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

En octubre pasado, la Cancillería también obtuvo la certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, como parte de las medidas institucionales para garantizar condiciones equitativas entre sus trabajadores.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco (@r_velascoa), conmemoró el aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para dar a conocer avances concretos en beneficio de las trabajadoras de la Cancillería.



El titular de la… pic.twitter.com/ke3R01ddbL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 25, 2026

Velasco Álvarez sostuvo que la erradicación de las agresiones por razones de género requiere cambios en las normas sociales, además de garantizar la autonomía económica, la distribución equitativa de las tareas de cuidado y la participación plena de las mujeres en los espacios de decisión.

Dichos principios, explicó, forman parte de la Política Exterior Feminista de México, orientan las labores de protección consular y deben regir las relaciones laborales al interior de la Secretaría.

“En la Secretaría de Relaciones Exteriores, la dignidad de las mujeres no se negocia. La violencia no se tolera. La igualdad sustantiva se practica todos los días”, afirmó el canciller.

Con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la Presidencia de la República en 2024, el secretario señaló que uno de los retos actuales consiste en lograr que la presencia femenina en cargos de responsabilidad se traduzca en una vida libre de agresiones, tanto en el ámbito familiar como profesional.

Durante la jornada conmemorativa, funcionarias de la dependencia analizaron los mecanismos internos para prevenir y atender casos de violencia de género, además de la aplicación del Protocolo de Atención Consular para Personas Víctimas de Violencia basada en el Género y las políticas de acompañamiento a las comunidades mexicanas residentes en otros países.

Moderado por la titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Ana Valeria Nápoles Arenas, el conversatorio contó con la participación de las embajadoras Ana Luisa Fajer Flores y Lydia Antonio de la Garza, así como de la directora general de Protección Consular, Vanessa Calva Ruiz.

COMUNICADO. "La SRE refrenda su compromiso con la igualdad sustantiva y presenta nuevos instrumentos institucionales contra la violencia de género".https://t.co/qqYXljalvx pic.twitter.com/iWpqd2yMD1 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 25, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT