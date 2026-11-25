La Secretaría de Marina (Marina) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomendaron a los hogares mexicanos contar con recursos suficientes para subsistir de manera autónoma durante las primeras 72 horas posteriores a un desastre, ante posibles retrasos en la llegada de ayuda gubernamental, la saturación de hospitales y las fallas en el suministro de servicios básicos.

En el Manual de Preparación ante Emergencias 2026, ambas instituciones identificaron 12 categorías de amenazas a las que está expuesta la población, entre ellas sismos, ciclones tropicales, incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas, pandemias, ondas de calor, sequías, tsunamis, apagones, ciberataques y riesgos derivados de actividades humanas.

“La ayuda institucional puede tardar porque se prioriza la atención a las zonas más afectadas”, advierte el documento, el cual también señala que durante los primeros tres días existe una mayor cantidad de personas heridas, pueden escasear los alimentos, interrumpirse las comunicaciones y propagar noticias falsas que generen pánico.

Bajo el concepto de “Doctrina de supervivencia”, las autoridades establecieron un requerimiento mínimo de cuatro litros de agua y dos mil kilocalorías diarias por persona, lo que equivale a una reserva de 12 litros del líquido y seis mil kilocalorías para los primeros tres días.

👨‍👩‍👧‍👦 La preparación en familia puede marcar la diferencia ante una emergencia.



✔️ Acuerden cómo actuar si se encuentran separados y asegúrense de que niñas, niños y adultos mayores conozcan el plan.



¡La prevención comienza en casa! pic.twitter.com/oBRbiDJVHQ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 22, 2026

Para cubrir las necesidades alimentarias, Marina propone dos combinaciones de víveres con costos aproximados de 220 y 350 pesos por individuo, las cuales incluyen medio kilogramo de frijol, otro tanto de arroz, igual cantidad de avena, así como huevos, frutas, aceite, productos enlatados y otros comestibles.

De acuerdo con estos parámetros, una familia de cuatro integrantes necesitaría almacenar 48 litros de agua y destinar entre 880 y mil 400 pesos a la compra de provisiones, sin considerar el gasto adicional en medicamentos, artículos de higiene o equipos de emergencia. “Sin agua y energía calórica, la supervivencia está en riesgo en 72 horas”, puntualiza la guía.

Respecto a las posibles interrupciones del suministro eléctrico, el manual recomienda disponer de fuentes alternativas de energía que permitan mantener la iluminación y las comunicaciones durante tres días, mediante el uso de linternas, pilas, baterías portátiles e incluso sistemas de recarga solar como recursos complementarios.

Cada integrante del hogar deberá contar con su propia mochila de emergencia, adaptada a su edad, estado de salud y necesidades particulares. Entre los artículos esenciales figuran alimentos no perecederos, un botiquín de primeros auxilios, cubrebocas, dinero en efectivo en billetes de baja denominación, un silbato, copias de documentos oficiales y una fotografía familiar impresa.

A diferencia de las reservas generales, las autoridades recomiendan que quienes padecen enfermedades como diabetes, hipertensión arterial, asma o cáncer dispongan de sus medicamentos para al menos una semana, ante eventuales dificultades para acceder a establecimientos farmacéuticos o servicios médicos.

🏡 Un hogar preparado es un hogar más protegido.



✔️ Aprovecha los momentos en familia para enseñar a niñas y niños cómo actuar ante una emergencia. Escuchar sus dudas y practicar juntos fortalece la prevención.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ZTPQ990Yjt — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 22, 2026

También contempla la incorporación de aparatos auditivos de repuesto, instrumentos de movilidad, pictogramas y objetos que faciliten la comunicación o brinden tranquilidad a personas con autismo, además de pañales, fórmulas lácteas, gafas adicionales y productos de cuidado especial para bebés y adultos mayores.

Una de las recomendaciones consiste en designar a un contacto que resida fuera de la zona donde habita la familia, preferentemente en otra ciudad, para concentrar información sobre el paradero de sus integrantes, mantener disponibles los números telefónicos de hospitales y autoridades, así como dar seguimiento a los comunicados oficiales.

Otro aspecto del plan familiar de protección civil es establecer al menos dos puntos de reunión, uno cercano al domicilio y otro fuera del vecindario, además de acordar mensajes breves que permitan confirmar la ubicación y condiciones de seguridad de las personas en caso de quedar separadas.

Marina y Cenapred sugieren revisar el contenido de las mochilas cada seis meses y practicar los protocolos de actuación por lo menos dos veces al año. En las viviendas aconsejan fijar muebles pesados a las paredes, mantener libres las salidas, verificar las instalaciones eléctricas y de gas, además de contar con un extintor.

Frente a los riesgos que pueden derivar de fenómenos naturales o actividades humanas, el Gobierno federal dispone de mecanismos de intervención como el Plan Marina y el Plan DN-III-E, además de los protocolos del Sistema Nacional de Protección Civil y la participación de la Guardia Nacional en labores de evacuación, búsqueda, rescate y distribución de ayuda humanitaria.

“La preparación no es miedo al desastre, es respeto por la vida: una mochila lista, un botiquín preparado y raciones para 72 horas pueden marcar la diferencia entre el caos y la supervivencia”, concluye el documento.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



𝐂𝐍𝐏𝐂 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐢́𝐚 𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐮 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐭𝐨𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 pic.twitter.com/m0nFpD4VO2 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 25, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT