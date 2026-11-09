Cenapred recibe 53 equipos de cómputo para monitorear el Popocatépetl

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recibió 53 equipos de cómputo de alta especialidad para fortalecer el monitoreo del volcán Popocatépetl, modernizar el Atlas Nacional de Riesgos y mejorar los sistemas de información que utilizan las autoridades para prevenir y atender emergencias en el país.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizó la entrega durante la vigésima sexta sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del organismo. La nueva infraestructura permitirá ampliar las capacidades de procesamiento, análisis, almacenamiento y difusión de datos sobre fenómenos naturales y otras amenazas.

Durante la reunión, la titular de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien acudió en representación del secretario Omar García Harfuch, explicó que los equipos ayudarán a mantener en operación permanente los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, las plataformas de alerta temprana y otras herramientas para la prevención de desastres.

Entre las herramientas que recibirán apoyo tecnológico figuran el Sistema Informático de Desastres y los aplicativos encargados de reunir información para evaluar amenazas. Estas plataformas proporcionan elementos técnicos a las autoridades federales, estatales y municipales para tomar decisiones ante situaciones de riesgo.

La #SSPC y el #Cenapred informan sobre la actividad del #Popocatépetl en las últimas 24 h. 🌋:

🔹 111 exhalaciones

🔹 95 min. de tremor

🚦 Semáforo de alerta:

⚠️ #AmarilloFase2

😷 Protege tus vías respiratorias de la ceniza

🚫 No te acercarques al volcánhttps://t.co/AgNGjZUglx pic.twitter.com/z7cDrwRfG2 — Centro Nacional de Prevención de Desastres (@CenapredMexico) November 9, 2026

Velázquez Alzúa sostuvo que la adquisición busca “fortalecer las capacidades operativas del Cenapred, mediante la modernización de los sistemas de monitoreo de fenómenos naturales, alertamiento temprano y gestión de información para la prevención y atención de emergencias”.

Asimismo, destacó que la renovación de los recursos informáticos permitirá avanzar en la consolidación del Atlas Nacional de Riesgos, una herramienta que concentra información sobre peligros y vulnerabilidades del territorio mexicano, con el propósito de respaldar las estrategias de prevención y respuesta de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la funcionaria, la inversión forma parte de las acciones que impulsa la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ampliar las capacidades científicas y técnicas de las instituciones encargadas de proteger a la población. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó el costo de los 53 dispositivos.

Por su parte, el director general del Cenapred, Enrique Guevara Ortiz, presentó el Informe de Labores 2025, en el cual expuso los principales resultados de la institución durante ese ejercicio y destacó su participación como instancia técnica del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Guevara Ortiz también resaltó la importancia de incorporar criterios de prevención y evaluación anticipada en las políticas públicas, con el objetivo de reducir los riesgos existentes y evitar la aparición de nuevas condiciones de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y aquellos relacionados con actividades humanas.

Durante la sesión participaron, de manera presencial y virtual, representantes de las secretarías de Marina, Defensa Nacional, Hacienda y Crédito Público, Bienestar, Energía, Economía, Salud, Relaciones Exteriores y otras dependencias federales, además de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Con la incorporación de estos recursos tecnológicos, Protección Civil busca garantizar la continuidad de los sistemas nacionales de información, mejorar el seguimiento de amenazas y ampliar las herramientas disponibles para las autoridades responsables de coordinar la atención de desastres.

📡 Los equipos garantizarán la operación continua de los sistemas de monitoreo de fenómenos naturales y alertamiento temprano. Entre ellos el monitoreo del volcán #Popocatépetl, el Atlas Nacional de Riesgos #ANR y el Sistema Informático de Desastres.



🤝 Con esta inversión se… pic.twitter.com/KhPf1nf8hV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 9, 2026

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