EZLN descarta encuentro masivo con familias de personas desaparecidas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) descartó participar en un encuentro masivo con familias de personas desaparecidas, previsto presuntamente para el próximo 6 de diciembre en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Ciudad de México, y anunció que su delegación sostendrá reuniones privadas con colectivos y familias buscadoras que así lo soliciten.

En un pronunciamiento firmado por el Capitán Insurgente Marcos, los zapatistas aclararon que es falsa la información sobre su supuesta participación en una reunión nacional en ese espacio, como parte de las actividades que realizarán durante diciembre y la primera semana de enero de 2027.

Explicaron que las familias, colectivos y organizaciones podrán solicitar encuentros por separado en la sede de la delegación en la Ciudad de México y en otros espacios que se darán a conocer, mediante un registro a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).

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En el documento, la delegación zapatista también reconoció las diferencias y disputas que existen entre colectivos y redes de búsqueda, pero sostuvo que no tomará partido ni determinará qué estrategias son legítimas o cuáles organizaciones deben participar en los encuentros.

“Nosotros no vamos a juzgar a nadie”, señalaron, al considerar que quienes buscan a sus familiares tienen derecho a recurrir a todos los caminos y tocar todas las puertas para encontrar verdad y justicia, ya sea mediante búsquedas de campo, procesos judiciales, movilizaciones, campañas nacionales e internacionales o acercamientos con autoridades.

Miles de familias marcharon en diferentes puntos del país por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ı Foto: David Patricio

“Vamos a conocerlas, a escucharlas, a abrazarlas”, expusieron.

Los zapatistas precisaron que su iniciativa tampoco busca organizar actos multitudinarios, asambleas generales, alianzas o crear una nueva organización que agrupe a todos los colectivos y familias buscadoras.

Asimismo, rechazaron abrir un debate sobre la cifra de personas desaparecidas en México, al señalar que detrás de cada registro existe una historia, una tragedia y el dolor de quienes mantienen la búsqueda.

La principal intención de su recorrido, indicaron, será escuchar a cada familia o grupo de familias que desee compartir la historia de su ser querido desaparecido, así como los esfuerzos y sacrificios que han realizado para encontrarlo.

Respecto a las actividades públicas, anunciaron que hasta ahora tienen previstas dos para el sábado 19 de diciembre.

La primera se realizará a las 10:00 horas en el local de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), donde solicitarán el apoyo de maestras y maestros de todo el país para difundir las fichas de búsqueda en las escuelas.

Por la tarde participarán en la marcha denominada “Todas las luchas y una demanda en común: verdad y justicia para las ausencias”, en la que convocarán a organizaciones sociales, sindicatos, colectivos, estudiantes, artistas y ciudadanos a sumarse a la difusión de fichas de búsqueda y denuncias por muertes violentas y encarcelamientos injustos.

La delegación zapatista afirmó que busca que todo el país se involucre en la búsqueda de personas desaparecidas y que México se convierta en una “geografía con memoria”, donde la búsqueda de verdad y justicia se mantenga presente en todos sus rincones.

El pronunciamiento forma parte de una serie de textos mediante los cuales el EZLN dará a conocer los objetivos, actividades y alcances de su encuentro con familias buscadoras.

Preparativos Zapatistas para el Encuentro Abrazo con familias Buscadoras. Parte 5: SIN PALABRAS | #EZLN | https://t.co/JaBUKAoIp7 — Enlace Zapatista (@notienlacezap) November 6, 2026

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LMCT