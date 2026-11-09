Somos presentará queja contra Sheinbaum ante INE por acusaciones y vinculación a caso Taddei

El partido Somos presentará una queja contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en donde la acusará de violar disposiciones constitucionales que obligan a los servidores públicos a no influir en la equidad de la contienda.

En conferencia, el abogado del movimiento rosa, Carlos Ferrer, precisó que la queja será por la presunta violación del artículo 134 de la Carta Magna, en donde se remarca la actuación imparcial que deben de tener los funcionarios y en la que se restringe el uso de recursos a su disposición para incidir en la competencia electoral.

El partido consideró que la mandataria ha vulnerado tal disposición a partir de las acusaciones hechas durante su conferencia matutina para vincular a Somos con la red de contrataciones irregulares que se encontraron al interior del INE y que, según las investigaciones preeliminares, datan desde finales del siglo pasado.

TE RECOMENDAMOS: Para fortalecer la búsqueda Rosa Icela Rodríguez se reúne con madres buscadoras de la Red Eslabones en la Segob

Con esta acción ante el árbitro electoral, se buscará que se dicten medidas cautelares contra la Presidenta para que no interventa en el proceso, como consideran que lo ha hecho.

Dejarán en manos de las autoridades evaluar si se cometieron infracciones y si procederán responsabilidades, para lo cual además llamaron a que otras personas que consideren que su “honra” resultó afectada, acudan en lo individual ante las instancias legales que correspondan.

El representante de Somos ante el INE, Emilio Álvarez Icaza, pidió que “saquen las manos de inmediato del proceso electoral y dejen de dañar la contienda”.

Comentó que las acusaciones de la mandataria federal, así como las hechas por la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, en el mismo sentido, podrían ser parte de una estrategia para debilitar a este nuevo partido.

“No vamos a permitir la normalización de los abusos ni la intervención en los procesos electorales que profundice la inequidad”, dijo.

Durante la conferencia de prensa matutina del pasado 5 de noviembre, Raquel Buenrostro, subrayó que en los últimos años Padilla Aguilar coincidió en el partido Somos, que es conformado por exconsejeros de lo que fue el Instituto Federal Electoral, hoy INE, como Marco Antonio Baños, el exsecretario del Consejo, Edmundo Jacobo Molina y el expresidente del órgano, Lorenzo Córdova Vianello.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT