Indagación de Secretaría Anticorrupción

Gobierno de Sheinbaum exhibe red de contratistas del INE y presunto vínculo con Somos

En la Mañanera se reveló que los hermanos Hernández Casillas, contratistas involucrados en la polémica del INE, forman parte de una red que nació hace 27 años y que, previamente, pasaron por cargos públicos

Raquel Bunerostro en la Mañanera de Claudia Sheinbaum.
Raquel Bunerostro en la Mañanera de Claudia Sheinbaum. Foto: Yulia Bonilla.
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Yulia Bonilla

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reveló, durante la Mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum. que los hermanos Hernández Casillas, contratistas involucrados en la polémica del Instituto Nacional Electoral (INE) forman parte de una red que nació hace, por lo menos, 27 años y que, previamente, pasaron por cargos públicos donde se presumen que iniciaron un vínculo con políticos que hoy forman parte del partido opositor Somos.

A partir de los señalamientos públicos que se dieron en medios de comunicación, la dependencia rastreó el historial de los contratistas en fuentes abiertas, donde hallaron que los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas entraron a trabajar en 1983 en la Secretaría de Gobernación, mientras Juan Carlos Padilla Aguilar era director general de Registro y de quien se subrayó su cercanía a militantes del partido recién formado por Guadalupe Acosta Naranjo.

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FGR

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