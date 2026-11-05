Advierten por paro de trabajadores del INE que exigen se cumplan demandas laborales desde hace meses

Un paro de empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) se estaría gestando en los siguientes días, informó este jueves la periodista y columnista de La Razón, Mónica Garza, a través de los noticieros de Televisión Azteca.
La comunicadora Mónica Garza informó la mañana de este jueves que más de 5 mil trabajadores de los 841 módulos de Atención Ciudadana alistan un paro nacional de actividades tras meses de exigir mejores condiciones laborales, un aumento de salario y denunciar jornadas extenuantes.
La suspensión de labores en las oficinas del INE amenaza con paralizar la atención de 80 mil trámites diarios y la entrega de más de 5.4 millones de credenciales en todo el país.
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A pesar de que los empleados intentaron entablar un diálogo y enviaron solicitudes formales a la ahora exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, la falta de respuesta y el rechazo a sus exigencias de mejora laboral han llevado a los funcionarios a preparar el cierre de módulos en los próximos días.
“Un funcionario del INE no es cualquier funcionario (...) Son la base que sostiene todo lo demás”, explicó Mónica Garza, para Hechos AM.
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FGR