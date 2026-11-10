Oportuna retirada

Al que medio mundo tundió en las benditas redes fue al controversial diputado federal y vocero de Morena en la Cámara baja Arturo Ávila, a quien se le ocurrió pedir licencia para separarse de su curul justo cuando en San Lázaro se discute ya cómo repartir el dinero público el próximo año. A la vista de todos, el Pleno aprobó ayer, por mayoría, la solicitud para ponerle pausa a su cargo, de manera temporal, de aquí al 13 de noviembre. Nos insisten que esta ausencia hará que Arturo esté fuera de uno de los debates centrales del año: el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que será aprobado esta semana en medio de un duro jaloneo entre las bancadas por recortes y reasignaciones. Del motivo de la separación, nos explican, no hubo detalles y en cambio sí muchísimas especulaciones, entre ellas unas de tipo personal y otras de tipo político relacionadas con intereses sobre postulaciones a cargos. Así la cosa.