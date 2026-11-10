Cifra récord de empleo formal: 23.08 millones

El empleo formal en México alcanzó un récord histórico, con más de 23 millones de puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al inicio de su conferencia de prensa, la mandataria informó que, al cierre de octubre de este año, el Seguro Social contabilizó 23 millones 88 mil 353 empleos.

Entre septiembre y octubre se crearon 161 mil 77 puestos formales. Además, de enero a octubre se sumaron 571 mil 277 plazas, lo que representa un aumento de 2.5 por ciento respecto al cierre de 2025. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registraron 299 mil 180 empleos más.

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El Dato: En diciembre de 2018, el país registraba 20.2 millones de empleos formales. Sin embargo, con la pandemia de Covid-19 en 2020, los trabajos bajaron a 19.5 millones de plazas.

El incremento mensual fue de 0.7 por ciento, mientras que el crecimiento acumulado entre enero y octubre alcanzó 2.5 por ciento.

Del total de empleos registrados, 86.8 por ciento correspondió a puestos permanentes y el 13.2 por ciento restante a eventuales. En números absolutos, los empleos permanentes sumaron 20 millones 43 mil 824.

Durante los dos primeros años del gobierno de Claudia Sheinbaum, el salario mínimo general aumentó 26.6 por ciento en términos nominales, al pasar de 248.93 pesos diarios en 2024 a 315.04 pesos en 2026. Esto representa un incremento de 66.11 pesos al día.

De acuerdo con el IMSS, los sectores económicos con mayor crecimiento anual del empleo fueron transportes y comunicaciones, con 6.7 por ciento; el extractivo, con 5.5 por ciento, y la construcción, con 3.4 por ciento.

Por entidad federativa, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo registraron los mayores incrementos, con tasas superiores a 4.5 por ciento anual. El crecimiento del empleo también estuvo acompañado de mejoras salariales: el salario base de cotización promedio llegó a 664.7 pesos diarios, la cifra más alta para un mes de octubre y la sexta mayor registrada para cualquier mes.

“Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de 42.7 pesos, el cuarto mayor incremento registrado tomando en cuenta sólo los meses de octubre desde que se tiene registro”, informó el IMSS.

Al 31 de octubre, el instituto tenía registrados un millón 8 mil 887 patrones, 127 menos que en septiembre, lo que representó una disminución mensual de 2.9 por ciento.

El Seguro Social aclaró que los registros patronales no equivalen al número de empresas o negocios, sino que son unidades administrativas utilizadas para identificar a los patrones y dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones. Por ello, pidió no interpretar la reducción como una señal de “destrucción o cierre de empresas”.

“La dinámica de los registros patronales puede responder a diversos factores adicionales a las bajas generadas por los patrones, como procesos de depuración, medidas de seguridad institucional, validaciones regulatorias, cumplimiento de obligaciones, actualización de datos o baja de registros duplicados, inactivos o improcedentes.

“En consecuencia, afirmar que una reducción en el número de registros patronales implica necesariamente el cierre de empresas es incorrecto y técnicamente inadecuado”, señaló.