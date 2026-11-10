Cortejo naranja en Michoacán

Aunque no es la primera vez que Movimiento Ciudadano ha externado interés por la figura de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, con miras a la renovación de la gubernatura de Michoacán en 2027, el fundador de ese partido, Dante Delgado, volvió a mostrar un guiño de esa fuerza política a quien muchos ya ven como una potencial candidata. “La vamos a seguir respaldando”, respondió a quienes le preguntaron ayer si el movimiento naranja podría postular a Grecia. Consultado al salir del informe legislativo de la senadora Alejandra Barrales, Delgado aprovechó para externar, sin pruebas, que hay quienes operan para frenar la ruta política y la fuerza electoral de Quiroz mediante carpetas de investigación fabricadas, una opinión que, nos dicen, ha sido parte del discurso de los emecistas que no quitan el dedo del renglón con la edil michoacana.