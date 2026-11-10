Personal de UNAM exige 1,800 mdp más en Diputados

Movilización de trabajadores sindicalizados de la máxima casa de estudios en San Lázaro, ayer.

Trabajadores sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron frente a la Cámara de Diputados para exigir una ampliación de mil 800 millones de pesos al presupuesto de 2027, con el propósito de garantizar los recursos necesarios para cumplir los acuerdos alcanzados en materia de revisión salarial.

Los manifestantes acudieron a las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro para solicitar recursos adicionales para la institución educativa durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, donde legisladores deberán definir las asignaciones para educación superior y las instituciones públicas de investigación para el próximo ejercicio fiscal.

La demanda se suma a las presiones de distintos sectores universitarios y laborales que han acudido a la Cámara de Diputados para solicitar ajustes a las partidas presupuestarias, ante la preocupación de que los recursos proyectados resulten insuficientes para cubrir compromisos salariales y prestaciones del personal.

El Tip: La UNAM y el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México acordaron la semana pasada el incremento salarial de 4% directo y 2% en prestaciones.

Los trabajadores señalaron que la ampliación solicitada es necesaria para respaldar los acuerdos de la revisión salarial y garantizar que la universidad cuente con suficiencia presupuestaria para atender sus obligaciones con la base sindicalizada.

Además, pidieron atender su planteamiento y evitar que la falta de recursos se traduzca en incumplimientos de los compromisos laborales. Por lo anterior, el recinto legislativo amaneció ayer bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad (SSC), que instalaron puestos de control sobre avenida Congreso de la Unión y Sidar y Rovirosa, para garantizar los accesos y evitar posibles bloqueos.

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El operativo se dio con vallas metálicas y camiones que bloquearon el paso, y ocurre que después de que, la semana pasada, trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados bloquearon accesos vehiculares al recinto, lo que impidió el ingreso de legisladores y personal y provocó que se suspendiera la sesión programada.