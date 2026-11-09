Rosa Icela Rodríguez se reúne con madres buscadoras de la Red Eslabones en la Segob

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con madres buscadoras de la Red Eslabones por los Derechos Humanos.

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, sostuvo una reunión con integrantes del colectivo de madres buscadoras perteneciente a la Red Eslabones por los Derechos Humanos.

Durante el encuentro, las autoridades escucharon las planteamientos de las familias y ratificaron el compromiso del Gobierno de México para mantener la coordinación interinstitucional enfocada en localizar a sus seres queridos.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Rosa Icela Rodríguez reafirmó la postura oficial de la administración federal respecto al acompañamiento a los colectivos de personas desaparecidas.

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“Esta tarde recibimos en la Segob a madres buscadoras de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, a quienes escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de México de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres queridos”, escribió la titular de la dependencia en la plataforma digital.

Esta tarde recibimos en la @SEGOB_mx a madres buscadoras de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, a quienes escuchamos y manifestamos la disposición del @GobiernoMX de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres… pic.twitter.com/pkIKFEL5vY — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) November 9, 2026

En su publicación, la titular de la política interna incluyó referencias hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como al subsecretario Arturo Medina Padilla y a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), destacando la articulación de los distintos niveles y áreas operativas en la estrategia.

El encuentro entre la dependencia encuadrado en la política interna del país y el colectivo civil busca dar continuidad a las labores conjuntas, coordinando esfuerzos técnicos y operativos para consolidar los trabajos de localización e investigación.

La dependencia federal reiteró la disposición de la administración pública para mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo coordinado directamente con las organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas.

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JVR