Desaparición de niñas se cuadruplica en Chiapas con Eduardo Ramírez

En menos de dos años del gobierno de Eduardo Ramírez en Chiapas, la desaparición de niñas y adolescentes casi se ha cuadruplicado, en una crisis que ha llevado a que cada dos semanas se reporte, en promedio, una menor no localizada.

Sólo en el transcurso de las últimas dos semanas, cuatro menores fueron reportadas desaparecidas, aunque dos de ellas fueron localizadas posteriormente, una con vida y otra fallecida, mientras que las otras dos siguen desaparecidas y sus casos no están consignados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

Desde el 8 de diciembre de 2024, cuando arrancó el periodo gubernamental del morenista Ramírez Aguilar, al 26 de octubre pasado, 54 mujeres de entre 0 y 17 años han sido reportadas ausentes de sus hogares, en una proporción mayor que la de los hombres de ese mismo rango de edad, pues en lo que corresponde a los niños y adolescentes masculinos son 40 los casos documentados.

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El Dato: SEGÚN EL REGISTRO Nacional de Personas Desaparecidas, este año el mes de marzo se alcanzó en la entidad el máximo nivel del flagelo, con 6 niñas y adolescentes.

ESCALAMIENTO. Los 54 expedientes abiertos durante el sexenio actual contrastan marcadamente con los 14 señalados en el RNPDNO en el mismo periodo de los casi 23 meses iniciales del gobernador anterior, Rutilio Escandón, lo que significa que este fenómeno escaló casi cuatro veces, en una proporción equivalente a 286 puntos porcentuales.

Los cinco municipios con más casos de mujeres menores de 18 años desaparecidas son: Tapachula, con 11; Comitán de Domínguez, con ocho; San Cristóbal de las Casas, cinco; Tuxtla Gutiérrez, cuatro, y Ocosingo, con tres.

Hasta el momento, 2025 se ubica como el año con más desapariciones de mujeres jóvenes, ya que se reportaron 34. Hasta el 26 de octubre de 2026 sumaban 20, más dos casos que no están en los registros.

Otro dato que resalta la base estadística del RNPDNO es que durante los periodos referidos hubo un cambio en la tendencia descrita por el fenómeno, pues en los primeros 688 días de gobierno de Rutilio Escandón desaparecieron más hombres que mujeres (15 y 14, respectivamente), mientras que en el lapso equivalente de Eduardo Ramírez son más las mujeres menores de edad que desaparecieron (54 mujeres y 40 hombres).

28 Mujeres reportadas ausentes en la entidad en 2026

MAYOR IMPACTO. Los casos se visibilizaron aún más, después de que en las últimas dos semanas cuatro niñas menores de 17 años fueron reportadas desaparecidas en Chiapas.

Las cuatro menores que fueron reportadas son una de 16 años que desapareció en el municipio de Copainalá el pasado 11 de octubre. Otra de 14 años, cuyo caso fue denunciado en el municipio de Comitán, al centro del estado, el pasado 14 de octubre.

Se suma una más de 12 años, quien desapareció en el municipio Ostuacán, al norte de Chiapas, el 19 de octubre, y una niña de 10 años que desapareció en el parque del ejido Emiliano Zapata, en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, el 21 de octubre.

Un día después de la desaparición de la pequeña de 10 años, la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas informó que fue localizada, sin dar mayores detalles.

El Tip: EN LOS PRIMEROS 688 días del gobierno estatal anterior desaparecieron 29 personas menores de 18 años; en el mismo periodo del actual sexenio fueron 94 casos.

DOBLE CRIMEN. En el caso de la pequeña de 12 años, ésta fue hallada sin vida junto a su abuela Miriam Cruz Alpuche, ambas asesinadas tras salir de su vivienda para revisar una vaca en un rancho cercano.

El cuerpo de Miriam fue localizado a la orilla de un arroyo, envuelto en bolsas negras y cubierto con una lona azul.

La hija de Miriam y madre de la menor, identificada como Itzel, perdió comunicación con ellas al mediodía del 21 de octubre. Esa noche pidió ayuda mediante redes sociales y escribió: “Me comunico para pedir ayuda si alguien ha visto a mi mamá y a la niña. Desde el lunes a mediodía no se sabe nada de ellas y lo único que supimos es que subía a ver su vaca, más ya no bajó”.

El asesinato de la menor y de su abuela ocasionó que los pobladores de Ostuacán tomaran justicia por propia mano y decapitaran a uno de dos detenidos, mientras que la otra persona quedó gravemente herida en un acto de linchamiento.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven, aseguró que el doble feminicidio fue cometido por venganza personal de uno de los presuntos responsables.

Añadió que, como resultado de las investigaciones, se logró acreditar la participación de Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, alias El Cera, en el crimen de ambas mujeres.

El lunes pasado, Armando “N” fue trasladado a un penal en el estado por el delito que se le imputa y está a la espera del juicio en el que se busca la pena máxima, que son 100 años.

“Estaremos muy pendientes del seguimiento de su juicio y, tal como lo anunciamos, pediremos la pena máxima de 100 años por el delito que cometió”, señaló el fiscal.