¿Quién es Alberto ‘N’, alias ‘Beto El Mexa’, buscado por el FBI y detenido en Jalisco?

La detención de ‘Beto El Mexa’ en Jalisco cobró relevancia luego de que se diera a conocer que el hombre era buscado por autoridades de California y figuraba entre los objetivos prioritarios del FBI.

El arresto de Alberto Alonso Alencastro ocurrió en Autlán de Navarro, luego de que corporaciones mexicanas recibieran información de agencias estadounidenses. Su localización puso fin a varios meses de búsqueda, mientras que la investigación en Estados Unidos continúa para esclarecer el crimen y ubicar a otros presuntos implicados.

Alencastro es señalado como uno de los tres sospechosos relacionados con la muerte de Avtar Singh, un hombre de 57 años que fue privado de la libertad en la zona de Tracy.

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Detienen en #AutlánDeNavarro #Jalisco a “Beto El Mexa”, un objetivo prioritario del @FBI . Era buscado por el delito de homicidio en #California.

Alberto Alonso Alencastro, de 27 años, quien tenía una orden de aprehensión emitida en Estados Unidos desde junio pasado. pic.twitter.com/jYKjgw0XK3 — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) November 9, 2026

¿Qué se sabe de ‘Beto El Mexa’ y por qué lo buscaba el FBI?

Alberto Alonso Alencastro, conocido como “Beto El Mexa”, es originario de California, Estados Unidos. De acuerdo con información oficial, contaba con una orden de aprehensión emitida por un tribunal de ese estado por el delito de homicidio.

Las autoridades estadounidenses lo relacionan con el secuestro de Avtar Singh, ocurrido el 17 de febrero de 2026. La víctima fue sustraída de un gurdwara, un templo ubicado en el área de Tracy. Su cuerpo fue localizado días después cerca del lago Berryessa.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los investigadores consideran que Singh pudo haber sido confundido con otra persona, por lo que no habría sido el objetivo original del secuestro. Esta hipótesis forma parte de las indagatorias y deberá ser esclarecida por las autoridades judiciales.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín informó que Alencastro fue ingresado a la cárcel de esa jurisdicción. La corporación agradeció la colaboración del FBI y de las autoridades mexicanas para concretar su captura.

#JALISCO🚨| Un objetivo del FBI, buscado por homicidio en California, fue detenido por la Policía de Jalisco en el municipio de Autlán de Navarro.



Se trata de Alberto Alonso Alencastro, alias “Beto El Mexa”, de 27 años, quien contaba con una orden de aprehensión emitida en junio… pic.twitter.com/Z3I8x8I2tH — Israel Orozco (@IsraelOroozco) November 9, 2026

¿Quiénes son los otros sospechosos del caso?

Además de Alencastro, las autoridades estadounidenses identificaron a Alfonso Cresencio Segura Arellano y Barnabe Antonio Segura Arellano como presuntos involucrados en el secuestro y asesinato de Singh.

Ambos permanecen prófugos, según los reportes disponibles. La investigación busca determinar la participación de cada uno de los señalados y esclarecer las circunstancias del crimen.

"Beto el Mexa" era buscado en Estados Unidos ı Foto: Facebook San Joaquin County Sheriff's Office

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