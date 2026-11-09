SEP y UNICEF impulsan la educación inicial para la niñez en México

La Secretaría de Educación Pública y el UNICEF trazaron una estrategia conjunta para ampliar la atención a la primera infancia en México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acordaron trazar una estrategia conjunta para ampliar la atención a la primera infancia en México, con especial énfasis en los municipios y comunidades de mayor vulnerabilidad.

El plan de trabajo contempla duplicar la cobertura de los servicios educativos escolarizados y no escolarizados para el año 2030, asegurando una atención integral desde los primeros años de vida de niñas y niños.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, señaló que destinar recursos a los primeros años de vida fortalece a las familias y genera oportunidades para las madres trabajadoras, además de favorecer el desarrollo social del país.

“El siguiente desafío es ampliar la cobertura de educación inicial con servicios de calidad, financiamiento sostenible y atención prioritaria a las comunidades más vulnerables, para que ninguna niña o niño se quede atrás”, afirmó el funcionario.

Por su parte, Chemba Raghavan, especialista de UNICEF, reconoció los avances normativos en el país y manifestó la intención del organismo internacional de que México funcione como un referente en la región latinoamericana.

Durante los trabajos de evaluación, la delegación internacional presentó evidencias científicas sobre el impacto positivo que tienen la estimulación temprana y la salud en el desarrollo cerebral durante la infancia.

De igual manera, se enfatizó la urgencia de articular los esfuerzos de los sectores educativo, sanitario y de protección social para ubicar las brechas de atención en el territorio nacional y destinar mayor presupuesto donde se necesite.

Esta agenda da continuidad al mandato constitucional de 2019, año en que se incorporó la educación inicial dentro del esquema de educación básica obligatoria a cargo del Estado mexicano.

Ambas instituciones acordaron mantener mesas técnicas de trabajo para consolidar esquemas de financiamiento sostenible que aseguren el cumplimiento de los derechos de la niñez en las 32 entidades del país.

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JVR