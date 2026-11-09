Se destinan 24 mmdp a la Escuela es Nuestra y más de 5 mmdp para la Clínica es Nuestra en ISSSTE e IMSS Bienestar: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que en 2026 se destinan cerca de 24 mil millones de pesos (mdp) al programa La Escuela es Nuestra para la mejora, rehabilitación y ampliación de planteles de Educación Básica y Media Superior; mientras que a La Clínica es Nuestra son 5 mil mdp para el ISSSTE y el IMSS Bienestar en donde inicia, por primera vez, en Yucatán.

“Son, este año, cerca de 24 mil millones de pesos para la Escuela es Nuestra y poco más de 5 mil millones de pesos para La Clínica es Nuestra. En el caso del ISSSTE ya va muy avanzado —las escuelas también— y en el caso del IMSS Bienestar esta semana se deposita para que inicien los trabajos por tercera o cuarta ocasión. El cuarto año ya de La Clínica es Nuestra en el IMSS Bienestar, por primera vez en Yucatán”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que estos dos programas, que iniciaron en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tienen el objetivo de organizar a madres y padres de familia para entregarles de forma directa y sin intermediarios los recursos; de igual forma con La Clínica es Nuestra con la conformación de Comités de Salud para el Bienestar (COSABI).

“Es muy impresionante el cambio que se ha desarrollado tanto en las escuelas como en los Centros de Salud. Los Centros de Salud hoy con la participación de la gente son espacios muy dignos, con equipos y además se ha establecido una relación muy grande entre estos comités que son como guardianes de la salud y los comités también de padres y madres de familia”, agregó.

La directora general del Programa La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, informó que este 2026 se han entregado recursos de forma directa y sin intermediarios a 73 mil 443 escuelas con una inversión social, al momento, de 23 mil 320 mdp para la ampliación y rehabilitación de espacios educativos en beneficio de alrededor de 8.8 millones de estudiantes.

De las escuelas atendidas 67 mil 574 son de nivel Básico con una inversión de 18 mil 915 mdp y 5 mil 869 de Media Superior a través de 4 mil 405 mdp.

Agregó que en el periodo de la Presidenta se han beneficiado 141 mil 25 escuelas de un total de 185 mil 972, lo que representa un avance de 75.8 por ciento del total de los planteles en ambos niveles educativos, logrando una cobertura del 74.2 por ciento en escuelas de nivel Básico y 99.2 por ciento en Media Superior.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, detalló que con el programa La Clínica es Nuestra se ha beneficiado a 633 unidades de primer y segundo nivel entre 2025 y 2026 con una inversión de 699 millones 95 mil pesos destinados a 3 mil 333 obras de ampliación y mejoramiento; se han adquirido 17 mil 537 equipos de refrigeración, de ultrasonido, unidades de atención odontológica, autoclaves para esterilización de instrumental quirúrgico, equipos de aire acondicionado y de bombeo hidrosanitario, así como estetoscopios, baumanómetros, oxímetros, básculas y negatoscopios.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, señaló que para este 2026, serán beneficiados 8 mil 797 Centros de Salud, 314 más que en 2025, a través de una inversión de 4 mil 761 mdp los cuales serán entregados mediante una tarjeta otorgada de forma directa a cada comité, es decir, sin intermediarios.

El monto que se brinda depende del número de consultorios a intervenir: 400 mil pesos a 5 mil 256 Centros de Salud de un consultorio; 600 mil pesos para mil 868 de dos consultorios y Unidades Médicas Especializadas; 800 mil pesos a 935 de 3 a 5 consultorios; un millón a 415 de 6 a 12 consultorios; y 1.2 millones a 323 para Centros de Salud de Servicios Ampliados y hospitalización.

Además, este 2026 Yucatán se integra a La Clínica es Nuestra: se atenderán por primera vez a 153 Centros de Salud, con una inversión de 80 mdp y la integración de mil 71 personas a los Comités de Salud para el Bienestar.

Aseguró que, en el ejercicio 2025, se invirtieron 4 mil 608 mdp, para atender 8 mil 483 Centros de Salud en 6 mil 218 localidades, cuyos recursos fueron vigilados por 67 mil 864 personas que integraron los Comités. De los Centros de Salud atendidos en el 53 por ciento se mejoró la infraestructura, en el 27 por ciento se compró equipamiento e instrumental y en el 20 por ciento mobiliario.

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