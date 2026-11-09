En operación marítima frente a las costas de Guerrero, Marina asegura una tonelada de cocaína

Además, se detuvo a 6 personas y se aseguró una embarcación menor

En aguas del Océano Pacífico, personal de la Secretaría de Marina (Marina), a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, en una acción realizada frente a las costas de Guerrero, detuvo a seis presuntos infractores de la ley y aseguró 24 bultos con un peso aproximado de mil kilos de una sustancia con características similares a la cocaína.

Estas acciones se derivaron de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval. En dicho evento se aseguraron 24 bultos y una embarcación menor, asimismo, se efectuó la detención de seis personas.

Cabe señalar que el peso ministerial de la sustancia asegurada se encuentra pendiente de confirmación por parte de la autoridad competente.

A las personas detenidas les fueron leídos sus derechos de ley y, junto con la presunta droga asegurada, fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), para integrar las carpetas de investigación correspondientes.

En la presente administración suman más de 98 toneladas de cocaína aseguradas en la mar. Una vez determinado el peso ministerial del aseguramiento actual, este se incorporará al acumulado.

Estas acciones forman parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima, aérea y terrestre que realiza la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, para inhibir actividades ilícitas en aguas nacionales, debilitar las capacidades operativas de grupos delictivos y fortalecer el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas.

🚨 La Marina detuvo a seis personas y aseguró cerca de una tonelada de presunta cocaína durante un operativo frente a las costas de Guerrero, en el Océano Pacífico. También fue decomisada una embarcación menor y 24 bultos con la sustancia.



Con este aseguramiento, suman más de 98… pic.twitter.com/86fh64ZG6Q — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 9, 2026

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