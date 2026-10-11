‘La educación cierra la puerta a la delincuencia y a la corrupción’, sostiene Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la UNRC en Nicolás Romero, el 11 de octubre de 2026.

Al anunciar la construcción de más planteles para cumplir la meta de 400 mil estudiantes en bachillerato y 350 mil en universidades, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la educación “debe abrir todas las puertas” a las y los jóvenes mexicanos.

Durante la inauguración de un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, la mandataria estimó que se han creado alrededor de 250 mil lugares en distintos planteles de nivel superior.

“La educación abre puertas”, sostuvo. “La educación le cierra la puerta a la violencia. La educación le cierra la puerta a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción”, aseveró.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la inauguración de la UNRC en Nicolás Romero, el 11 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo también adelantó la ampliación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Nicolás Romero, donde 800 jóvenes ingresaron a la modalidad presencial y otros 400 cursarán sus estudios a distancia.

También anunció que la beca “Gertrudis Bocanegra” llegará a las y los estudiantes de la nueva sede, y se comprometió a construir una preparatoria Margarita Maza en el municipio mexiquense.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez, resaltó que solamente en cuatro días las y los estudiantes saturaron las siete licenciaturas del plantel, por lo que anunció que próximamente se ampliará la oferta académica para recibir a más estudiantes.

Sheinbaum pide a estudiantes no depender de la IA

Por otra parte, la Presidenta instó a las y los estudiantes a “aprender a pensar” para no depender de la Inteligencia Artificial al realizar sus tareas; en ese sentido, recomendó dedicar más tiempo a la lectura.

“Para eso es la universidad, para eso es la educación, para aprender conocimiento, valores, el valor de la igualdad, el valor de la soberanía de México, el valor de la independencia, el valor de la democracia, el valor de la libertad”, puntualizó.

Sheinbaum Pardo pidió a las y los alumnos asumir el compromiso de concluir sus carreras y ofreció respaldo de los profesores ante problemas personales o económicos que impidan concluir sus estudios.

“Si tienen algún problema por el que tienen que dejar la escuela, hablan con su maestra, con su maestro y les vamos a ayudar, porque queremos que todas y todos terminen su universidad”, expresó.

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cehr