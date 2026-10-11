Sheinbaum pide a población de estados amenazados por huracán ‘Simón’ resguardarse hasta que pase el riesgo

La presidenta Claudia Sheinbaum urgió a la población de los estados en riesgo por el avance del huracán “Simón” a resguardarse hasta que se emita un aviso oficial de que pasó el peligro.

A través de un mensaje en redes sociales, la mandataria se dirigió a la población de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán, a quienes les pidió extremar precauciones y seguir las indicaciones de protección civil.

“Agradecemos su colaboración; sigamos atentos a recomendaciones de protección civil y evitemos transitar por la vía pública”, escribió Sheinbaum Pardo.

Ante el próximo impacto del huracán Simón categoría 4, exhortamos a la población de municipios costeros de Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán a mantenerse en resguardo hasta el aviso oficial de que el peligro ha terminado.



Se ubica a 95 km al oeste de Manzanillo y 175 km al… pic.twitter.com/0b7CSK50Nd — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 11, 2026

La presidenta recordó que, de acuerdo con estimaciones de autoridades federales, se prevé el impacto de “Simón” este domingo o en los próximos días.

“Simón” se encuentra a 105 kilómetros de Manzanillo, Colima

En el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el centro del huracán “Simón” se localizó la mañana de este domingo a 105 kilómetros al oeste-noroeste de Manzanillo, Colima, y a 140 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 230 kilómetros por hora, rachas de 290 kilómetros por hora y se desplaza hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora, según el aviso emitido a las 09:50 horas.

Por lo anterior, el sistema meteorológico provocará lluvias extraordinarias (mayores a 250 mm) en:

Jalisco (costa y oeste)

Lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) en:

Colima

Lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en:

Nayarit (sur)

Michoacán (suroeste)

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en:

Sinaloa (sur)

Gobierno de México suspende actividades no esenciales en cuatro estados bajo vigilancia

Ayer, la presidenta y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informaron que se acordó suspender las actividades no esenciales en 24 municipios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit, ante el avance del huracán “Simón” y su eventual llegada a tierra.

“Con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas, en coordinación con las autoridades locales se ha propuesto que a partir de las 16:00 horas de este día, se tenga suspensión de actividades no esenciales”, se lee en un aviso de la CNPC.

Informamos a la población de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit que se suspenden actividades no esenciales hoy sábado a partir de las 16:00h, debido al paso del huracán Simón categoría 4.



De acuerdo con la trayectoria, tocará tierra durante las primeras horas del domingo 11 de… pic.twitter.com/fwQTVhdmwE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 10, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum exhortó a la población de los 24 municipios señalados a “permanecer en lugares seguros y evitar traslados innecesarios”.

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