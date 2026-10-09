Alerta por huracán Simon: cierran playas de Armería, Tecomán y Manzanillo

El avance del huracán Simon mantiene en alerta a las autoridades de Colima, donde se determinó cerrar las playas de Armería, Tecomán y Manzanillo como medida preventiva ante las condiciones del mar y los posibles riesgos para habitantes y turistas.

La decisión responde al fenómeno de mar de fondo, que provoca oleaje elevado y corrientes de arrastre capaces de poner en peligro a las personas que ingresan al agua.

Por ello, las autoridades exhortaron a la población a respetar las restricciones y evitar las zonas costeras mientras se mantienen las condiciones adversas.

Además del cierre de las playas, se reforzaron las acciones preventivas en las zonas vulnerables del estado, con recorridos para alertar a habitantes y comerciantes sobre los riesgos asociados con el fenómeno meteorológico.

Estamos muy pendientes y dando puntual seguimiento a la evolución del huracán Simón, categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, localizado a 335 kilómetros al sur de nuestras costas.



En coordinación con el Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Protección… pic.twitter.com/cWrI0lxHf8 — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) October 9, 2026

La Unidad Estatal de Protección Civil determinó restringir el acceso a las playas de los tres municipios debido al oleaje elevado y las corrientes de arrastre peligrosas.

Las autoridades también pidieron evitar ríos, lagunas, esteros, balnearios y otros cuerpos de agua, ya que las condiciones meteorológicas pueden incrementar los riesgos en estas zonas.

Como parte de las medidas de prevención, personal de distintas dependencias mantiene recorridos para informar a la población, especialmente en comunidades cercanas a las costas y en zonas próximas a ríos y arroyos.

El Gobierno estatal pidió a los habitantes y visitantes atender las indicaciones de Protección Civil y no ingresar al mar mientras permanezcan vigentes las restricciones.

¿Cómo va el huracán Simon y dónde se encuentra?

En su aviso de las 15:00 horas del viernes 9 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Simón continuaba fortaleciéndose.

En ese reporte, el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora y se localizaba aproximadamente a 315 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima. Su desplazamiento era hacia el noroeste, a una velocidad de alrededor de cuatro kilómetros por hora.

El organismo advirtió que el ciclón podría intensificarse durante el fin de semana, por lo que llamó a completar las medidas de preparación para proteger a la población y sus bienes.

Las condiciones de Simón pueden cambiar, por lo que es importante consultar los avisos meteorológicos más recientes para conocer su trayectoria e intensidad.

¿Qué recomendaciones deben seguir habitantes y turistas?

Ante el cierre de playas y las condiciones del mar, las autoridades recomiendan:

No ingresar a las playas ni realizar actividades recreativas en el mar.

Evitar ríos, lagunas, esteros, balnearios y otros cuerpos de agua.

Respetar los cierres y las indicaciones del personal de Protección Civil.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales sobre la evolución del huracán Simón.

Ante el avance del huracán Simón en el Océano Pacífico, extrema precauciones.



✅ Mantente informado a través de fuentes oficiales y atiende las indicaciones de Protección Civil.

✅ Aléjate de playas, costas y no transites por zonas inundadas, ríos, arroyos o áreas con riesgo de… pic.twitter.com/9fTe4MX6Ky — SICT México (@SICTmx) October 9, 2026

Las restricciones buscan reducir los riesgos para la población mientras las autoridades mantienen el monitoreo del fenómeno meteorológico y actualizan las medidas preventivas en la entidad.

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MSL