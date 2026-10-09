Huracán Simón se intensifica a Categoría 2, frente a costas de Jalisco y Colima

El huracán “Simón” se intensificó a Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este viernes, mientras se ubica frente a las costas de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
A través de un aviso emitido con corte a las 09:00 horas, el SMN informó que “Simón”, ahora intensificado a Categoría 2, se ubicó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.
“Simón” se desplaza hacia el noroeste a seis kilómetros por hora y provoca vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, así como rachas de viento de 195 kilómetros por hora.
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De acuerdo con la estimación de la trayectoria de “Simón” elaborada por el SMN, el sistema podría intensificarse a Categoría 3 esta misma tarde, y a Categoría 4 desde mañana, sábado 9 de octubre, al tiempo que se acerca a las costas de Jalisco y Colima.
Advierten por fuertes lluvias por avance de “Simón”
En tanto, el SMN advirtió que el avance de “Simón” por el Pacífico mexicano podría provocar lluvias de muy fuertes a torrenciales en varios estados de la República.
Particularmente, provocará lluvias torrenciales en:
- Guerrero (costa y oeste)
- Michoacán (costa y oeste)
Lluvias intensas en:
- Colima
Lluvias muy fuertes en:
- Jalisco (este y sur)
Además, se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en:
- Michoacán
- Guerrero
Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en:
- Costas de Colima
Vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:
- Costas de Jalisco
Finalmente, se prevé oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de:
- Michoacán
- Guerrero
Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de:
- Colima
Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de:
- Jalisco
Por todo lo anterior, el SMN pidió tomar precauciones en los estados afectados:
“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el informe.
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