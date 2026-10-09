Huracán Simón se intensifica a Categoría 2, frente a costas de Jalisco y Colima

El huracán “Simón” se intensificó a Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este viernes, mientras se ubica frente a las costas de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso emitido con corte a las 09:00 horas, el SMN informó que “Simón”, ahora intensificado a Categoría 2, se ubicó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

“Simón” se desplaza hacia el noroeste a seis kilómetros por hora y provoca vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, así como rachas de viento de 195 kilómetros por hora.

De acuerdo con la estimación de la trayectoria de “Simón” elaborada por el SMN, el sistema podría intensificarse a Categoría 3 esta misma tarde, y a Categoría 4 desde mañana, sábado 9 de octubre, al tiempo que se acerca a las costas de Jalisco y Colima.

Advierten por fuertes lluvias por avance de “Simón”

En tanto, el SMN advirtió que el avance de “Simón” por el Pacífico mexicano podría provocar lluvias de muy fuertes a torrenciales en varios estados de la República.

Particularmente, provocará lluvias torrenciales en:

Guerrero (costa y oeste)

Michoacán (costa y oeste)

Lluvias intensas en:

Colima

Lluvias muy fuertes en:

Jalisco (este y sur)

Además, se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en:

Michoacán

Guerrero

Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en:

Costas de Colima

Vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:

Costas de Jalisco

Finalmente, se prevé oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de:

Michoacán

Guerrero

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de:

Colima

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de:

Jalisco

Por todo lo anterior, el SMN pidió tomar precauciones en los estados afectados:

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el informe.

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