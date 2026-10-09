Seguirán lluvias intensas

Huracán Simón se intensifica a Categoría 2, frente a costas de Jalisco y Colima

Huracán “Simón” se intensificó a Categoría 2; provocará lluvias de muy fuertes a torrenciales en estados del Pacífico mexicano

Imagen satelital del huracán "Simón".
Imagen satelital del huracán "Simón". Foto: SMN
Por:
Yulia Bonilla
·
Arturo Meléndez

El huracán “Simón” se intensificó a Categoría 2 en la escala Saffir-Simpson la mañana de este viernes, mientras se ubica frente a las costas de Jalisco y Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso emitido con corte a las 09:00 horas, el SMN informó que “Simón”, ahora intensificado a Categoría 2, se ubicó a 335 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 500 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

“Simón” se desplaza hacia el noroeste a seis kilómetros por hora y provoca vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, así como rachas de viento de 195 kilómetros por hora.

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De acuerdo con la estimación de la trayectoria de “Simón” elaborada por el SMN, el sistema podría intensificarse a Categoría 3 esta misma tarde, y a Categoría 4 desde mañana, sábado 9 de octubre, al tiempo que se acerca a las costas de Jalisco y Colima.

Advierten por fuertes lluvias por avance de “Simón”

En tanto, el SMN advirtió que el avance de “Simón” por el Pacífico mexicano podría provocar lluvias de muy fuertes a torrenciales en varios estados de la República.

Particularmente, provocará lluvias torrenciales en:

  • Guerrero (costa y oeste)
  • Michoacán (costa y oeste)

Lluvias intensas en:

  • Colima

Lluvias muy fuertes en:

  • Jalisco (este y sur)

Además, se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en:

  • Michoacán
  • Guerrero

Vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en:

  • Costas de Colima

Vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en:

  • Costas de Jalisco

Finalmente, se prevé oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura en costas de:

  • Michoacán
  • Guerrero

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de:

  • Colima

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de:

  • Jalisco

Por todo lo anterior, el SMN pidió tomar precauciones en los estados afectados:

Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, se lee en el informe.

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