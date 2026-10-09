Tras lluvias por Simón, Gobernadora de Guerrero reporta saldo blanco en Mañanera de CSP

Tras las torrenciales lluvias provocadas por el huracán Simón, el gobierno del Estado de Guerrero reportó saldo blanco entre la población; sin embargo, sí se registraron inundaciones, así como daños a viviendas, vialidades y servicios de electricidad en los que ya se trabaja para reestablecer.

Vía remota durante la conferencia presidencial, la gobernadora Evelyn Salgado, confirmó que hasta la mañana de este viernes no se tienen reportes de personas fallecidas ni desaparecidas. También confirmó que se mantienen habilitados los 34 refugios que, hasta ahora, no han sido utilizados por la población.

Sin embargo, sí hubo daños al patrimonio de la población, principalmente en Acapulco, donde hubo inundaciones que afectaron vehículos, viviendas, locales comerciales, derivado del arrastre de material, deslaves, cierres parciales también de vialidades.

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Además, se determinó la suspensión temporal del transporte público en distintas zonas del puerto, pues además hubo afectaciones parciales en el suministro de energía eléctrica que ya fueron atendidos por la Comisión Federal de Electricidad.

Con el despliegue de mil 683 brigadistas y voluntarios se consiguió liberar el paso en la zona costera y Diamante en el puerto; además, ya se desplegaron equipos para el desazolve de coladeras, el retiro del material de arrastre y el personal de gobierno se mantendrá atento para el traslado de la población.

La gobernadora subrayó que se mantendrá la vigilancia sobre el territorio guerrerense, debido a que el pronóstico apunta que las lluvias continuarán, por lo que también exhortó a la población mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.

“Nos mantenemos en recorridos, nos mantenemos en territorio, vamos a seguir informando a la población en todo momento, atendiendo las recomendaciones tanto de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional. Les pedimos a toda la población que se mantengan eh resguardados, que no bajemos la guardia, que estemos muy atentos a todas las recomendaciones”, llamó,

Derivado de esto, confirmó que se mantendrá la suspensión de clases en la región Acapulco, centro, montaña, Costa Grande, Costa Chica, así como actividades no esenciales y la suspensión de la navegación en el puerto.

PC eleva alerta en Jalisco y Colima por huracán Simón

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) elevo las alertas para los estados de Colima y Jalisco por el paso del huracán Simón, el cual se prevé que podría alcanzar hasta una categoría 4 en su impacto en la costa mexicana.

Hasta la mañana de este viernes, el huracán Simón permanece como categoría 1, a 355 km al sur de Manzanillo, Colima y a 525 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco; sin embargo, se prevé que avance hacia el noreste, es decir, más cercano a las costas de estas dos entidades a lo largo de este fin de semana.

Se prevé que su impacto sea entre Cihuatlán, La Huerta, Tomatlán, Cabo Corrientes y Puerto Vallarta, Jalisco, así como Manzanillo, Colima, donde se estima que podría llegar con una categoría 3 o 4.

“Es muy pronto para poder determinar la categoría y el ingreso exacto, pero en el transcurso del día de hoy podremos obtener información precisa”, dijo Laura Velázquez, directora de Protección Civil federal.

Laura Velázquez, directora de Protección Civil federal. ı Foto: Captura de pantalla.

Laura Velázquez enfatizó la alerta para los habitantes de los municipios jaliscienses de Puerto Vallarta, de Cabo Corrientes, de Tomatlán, de La Huerta, de Cihuatlán y de Villa Purificación, así como Manzanillo, Armería y Tecomán, en Colima, donde aseguró que se mantendrá el despliegue de PC y de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

Los gobernadores Pablo Lemus e Indira Vizcaíno se sumarán a las labores desde los centros de mando, desde donde se conducirán las acciones del Plan DN-III y en el que también se involucran la Guardia Nacional, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Conagua, CFE, Pemex y la Secretaría de Salud.

Debido a que las lluvias permanecerán en gran parte del país, afirmó que el despliegue de personal está activo desde Guerrero hasta Sinaloa para auxiliar a la población, a la cual insistió en que se mantenga resguardada en sus domicilios o los refugios temporales.

En cuanto al huracán Isaías, ubicado en el Golfo de México y que ya se intensificó a categoría 3, comentó que ya se encuentra lejano al territorio nacional, sin embargo se mantiene la alerta por las fuertes lluvias en Yucatán.

También mencionó que Rachel ya se degradó a tormenta tropical y se mantiene alejado de la costa, aunque se espera que este fin de semana vuelva a ingresar al territorio nacional en el estado de Baja California, pero “ya muy debilitado”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a la población de los estados afectados a mantenerse atenta a las indicaciones que se giren por parte de las autoridades.

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