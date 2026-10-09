Isaias se convierte en huracán categoría 3

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó la mañana de este viernes que el huracán Isaias se fortaleció y se convirtió en huracán de categoría 3.

Isaias tiene vientos sostenidos de más de 190 kilómetros por hora, según la información difundida este 9 de octubre de 2026

Se prevé que Isaias impacte en los límites de Alabama y Florida el sábado.

“Isaias se convierte en un huracán mayor. Los datos de una aeronave cazahuracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea indican que los vientos máximos sostenidos han aumentado a 120 millas por hora. ‘Isaias’ es ahora un huracán de categoría 3 en la Escala de Vientos de Huracanes Saffir-Simpson”, señaló.

Isaias será un huracán peligroso con una significativa marejada ciclónica, vientos destructivos y lluvias torrenciales cuando alcance la costa norte del Golfo este viernes y sábado”, agregó.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) localizó al huracán a 275 kilómetros al sur-sureste de la desembocadura del Río Mississippi, Florida, y a 600 kilómetros al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo.

“Presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el nor-noreste a 24 kilómetros por hora. Su circulación ocasiona lluvias fuertes en zonas de la península de Yucatán”, comunicó la Conagua.

Según el pronóstico, habrá en las próximas 24 horas lluvias puntuales fuertes en el norte, centro y sur de Quintana Roo; así como intervalos de chubascos en el norte y este de Yucatán.

Además, vientos y oleajes sostenidos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo.

El #Huracán #Isaias, ahora de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 600 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. pic.twitter.com/NZcYJxtH0R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

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