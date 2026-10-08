Huracán Isaias se intensifica a categoría 2 y avanza hacia la costa norte del Golfo de México

El huracán Isaias se intensificó a categoría 2 con vientos destructivos e inundaciones; prevén impacto en la costa norte del Golfo de México.

El huracán “Isaias” incrementó la fuerza de sus vientos y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, previéndose un fortalecimiento adicional durante las primeras horas del viernes mientras avanza hacia la costa norte del Golfo de México, informó el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, “Isaias” mantendrá la categoría de huracán peligroso durante su aproximación al litoral estadounidense, estimando su arribo a la zona de impacto durante la noche del viernes.

En tanto, los organismos de protección civil y gestión de emergencias instaron a la población bajo alertas por marejada ciclónica o huracán a concluir de manera urgente las labores de preparación para la salvaguarda de la vida y la propiedad.

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Además, las autoridades advirtieron sobre el riesgo de vientos destructivos e inundaciones costeras, recomendando seguir estrictamente las indicaciones de evacuación y resguardo emitidas por los gobiernos locales.

10/08/2026, 4p CT Update



Hurricane Isaias has strengthened into a Category 2 storm. Additional strengthening is expected through early Friday, and Isaias should remain a dangerous hurricane as it approaches the northern Gulf Coast Friday night.



If a hurricane warning or a storm… pic.twitter.com/5W1J9k4C2w — National Weather Service (@NWS) October 8, 2026

Isaias va a provocar lluvias en al menos 5 estados de México

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua reportó que el huracán “Isaias” se localiza a 345 kilómetros al norte de Progreso, Yucatán, y a 385 kilómetros al noroeste de Cabo Catoche, Quintana Roo.

Agregó que el ciclón registra vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y un avance con trayectoria hacia el noreste a 19 kilómetros por hora.

Se informó que la presencia de “Isaias” va a generar lluvias puntuales muy fuertes, con acumulados de 50 a 75 milímetros, en regiones costeras y norte de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco durante las próximas 24 horas.

Por último, el SMN advirtió sobre rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2.0 a 3.0 metros de altura en el litoral de Yucatán y Campeche, por lo que instaron a la navegación marítima y a la población de la península a atender las indicaciones de Protección Civil.

#Isaias se ha intensificado a #Huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Detalles⬇️ pic.twitter.com/uzBFm7EWkV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2026

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JVR