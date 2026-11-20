Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a cinco presuntos integrantes de una célula delictiva de La Familia Michoacana durante un operativo de seguridad en el municipio de Zihuatanejo, Guerrero, donde también aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico.

De acuerdo con la Comandancia de la Coordinación Estatal de Guerrero de la Guardia Nacional, la detención ocurrió el 19 de noviembre en la localidad de El Calabazalito, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres.

En el despliegue participaron, además de la Guardia Nacional y el Ejército, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

El 19 de noviembre de 2026, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Armada de México, Fiscalía General del Estado y Policía Estatal de Guerrero, al realizar reconocimientos terrestres a inmediaciones del poblado El Calabazalito, municipio… pic.twitter.com/GPHJX1f3em — @Defensamx (@Defensamx1) November 20, 2026

Las cinco personas detenidas fueron identificadas por las autoridades como integrantes de una célula de La Familia Michoacana, organización criminal con presencia en distintas regiones de Guerrero.

Aseguran armas largas, cargadores y equipo táctico

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron tres armas largas, 20 cargadores y 50 cartuchos, así como 20 gramos de una hierba verde con características similares a la mariguana.

También decomisaron un vehículo y diverso equipo táctico, cuyo contenido no fue detallado por las autoridades.

Detenidos quedan a disposición del Ministerio Público

La Guardia Nacional informó que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en Zihuatanejo, para continuar con las investigaciones, realizar los peritajes correspondientes y determinar la situación jurídica de los implicados.

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MSL